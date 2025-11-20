P a l e r m o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n s e r i t o n e i b a n c h i d e l l a L i d l n e l 2 0 2 0 , o g g i l ' a v o c a d o s i c i l i a n o v i e n e v e n d u t o i n t u t t i g l i o l t r e 7 8 0 s t o r e d e l P a e s e p e r o l t r e 1 7 2 t o n n e l l a t e a c q u i s t a t e s o l o n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 4 / 2 0 2 5 . U n r i s u l t a t o o t t e n u t o g r a z i e a l l a s i n e r g i a c o n F i l i e r a a g r i c o l a i t a l i a n a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a g r i c o l t o r i C o l d i r e t t i . I d a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a G i a r r e , i n p r o v i n c i a d i C a t a n i a , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a L i d l I t a l i a . L ’ a v o c a d o è l a c o l t u r a t r o p i c a l e d i m a g g i o r e i n t e r e s s e i n q u e s t o m o m e n t o i n I t a l i a , n o n c h é u n ’ e n o r m e o p p o r t u n i t à p e r l a S i c i l i a c h e , c o n u n a p r o d u z i o n e t o t a l e c h e a t t u a l m e n t e s i a g g i r a i n t o r n o a l l e 8 0 0 t o n n e l l a t e a l l ’ a n n o , è t r a i p r i n c i p a l i p r o d u t t o r i . L i d l I t a l i a h a p r o g r e s s i v a m e n t e a m p l i a t o l a d i s t r i b u z i o n e d e l l ’ a v o c a d o s i c i l i a n o c o n i l m a r c h i o ' F i r m a t o d a g l i A g r i c o l t o r i I t a l i a n i ' a p p o s t o s u l p r o d o t t o a s i g i l l o d i u n a f i l i e r a g a r a n t i t a . “ L ’ a v o c a d o s i c i l i a n o è u n e s e m p i o c o n c r e t o d e l n o s t r o s u p p o r t o a l s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o - h a d e t t o E d u a r d o T u r s i , a d A c q u i s t i d i L i d l I t a l i a - G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n F i l i e r a A g r i c o l a I t a l i a n a , o f f r i a m o a i n o s t r i c l i e n t i u n p r o d o t t o a f i l i e r a s u p e r c o r t a , e s p r e s s i o n e d e l t e r r i t o r i o e d e l l e i m p r e s e a g r i c o l e l o c a l i c h e h a n n o s c e l t o d i i n n o v a r e t r a s f o r m a n d o l a m i n a c c i a d e l l a t r o p i c a l i z z a z i o n e i n u n ’ o p p o r t u n i t à . S o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o , a b b i a m o i n c r e m e n t a t o d e l 1 2 0 % l ’ a c q u i s t o d i a v o c a d o i t a l i a n o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . C o n t i n u e r e m o a c r e d e r e i n q u e s t o e i n a l t r i p r o d o t t i 1 0 0 % i t a l i a n i f r u t t o d e l s a p e r e a g r i c o l o d e l n o s t r o P a e s e " . “ L a c o l l a b o r a z i o n e t r a L i d l e F i l i e r a A g r i c o l a I t a l i a n a , a v v i a t a n e l 2 0 1 8 , è u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e e i l m o n d o a g r i c o l o p o s s a n o c r e s c e r e i n s i e m e , o f f r e n d o a l c o n s u m a t o r e p r o d o t t i t r a s p a r e n t i e d i q u a l i t à e , a l l o s t e s s o t e m p o , s o s t e n e n d o i l l a v o r o d e g l i a g r i c o l t o r i i t a l i a n i - h a a g g i u n t o E t t o r e P r a n d i n i , p r e s i d e n t e C o l d i r e t t i e F i l i e r a A g r i c o l a I t a l i a n a - I l m a r c h i o ' F i r m a t o d a g l i A g r i c o l t o r i I t a l i a n i ' g a r a n t i s c e u n a f i l i e r a t r a c c i a t a e c o n t r o l l a t a f i n o a l c a m p o , c o n m a t e r i e p r i m e d i o r i g i n e c e r t a 1 0 0 % i t a l i a n a e p r o d o t t e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e e d e l l a v o c a z i o n e d e i t e r r i t o r i . I l p r o g e t t o d e g l i a v o c a d o d i S i c i l i a F d a i è u n m o d e l l o d i f i l i e r a c o r t a e s o s t e n i b i l e : d a u n a c r i t i c i t à c o m e q u e l l a c l i m a t i c a è n a t a u n ’ o p p o r t u n i t à d i i n n o v a z i o n e a g r i c o l a , r e c u p e r a n d o t e r r e n i a b b a n d o n a t i e c o i n v o l g e n d o p r o d u t t o r i c h e h a n n o s c e l t o d i i n v e s t i r e s u l f u t u r o , a d a t t a n d o l e c o l t u r e a l n u o v o c l i m a e m i g l i o r a n d o l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a ” .