R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a d e l l ’ i n c i d e n t e a e r e o c o s t a t o l a v i t a a l c o l o n n e l l o S i m o n e M e t t i n i e a l g i o v a n e a l l i e v o L o r e n z o N u c h e l i c i l a s c i a s g o m e n t i e p r o f o n d a m e n t e a d d o l o r a t i . E s p r i m o v i c i n a n z a e s i n c e r o c o r d o g l i o a i l o r o c a r i , a i l o r o c o l l e g h i e a t u t t a l a f a m i g l i a d e l l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e . D u e v i t e d e d i c a t e c o n p a s s i o n e e c o r a g g i o a l s e r v i z i o d e l l ’ I t a l i a c h e r e s t e r a n n o p e r s e m p r e n e l n o s t r o r i c o r d o " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a .