R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o i l m i o p r o f o n d o c o r d o g l i o e l a m i a v i c i n a n z a a l l e f a m i g l i e d e i d u e m i l i t a r i i t a l i a n i t r a g i c a m e n t e s c o m p a r s i q u e s t a m a t t i n a a s e g u i t o d e l l a c a d u t a d i u n v e l i v o l o d e l 7 0 ° S t o r m o d i L a t i n a , i m p e g n a t o i n u n a m i s s i o n e a d d e s t r a t i v a n e i c i e l i d i S a b a u d i a . U n a p e r d i t a d o l o r o s a p e r l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e e p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à l o c a l e e n a z i o n a l e , p e r i d u e m i l i t a r i i m p e g n a t i c o n d e d i z i o n e e c o r a g g i o a l s e r v i z i o d e l l a s i c u r e z z a d e l l a n a z i o n e " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a P r o c a c c i n i , c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i C o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o .