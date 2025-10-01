R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o a f f r a n t o d o p o a v e r a p p r e s o l a n o t i z i a d e l l a t r a g e d i a c h e h a c o l p i t o l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e e i l 7 0 m o S t o r m o d i L a t i n a c o n l a m o r t e d i d u e m i l i t a r i d u r a n t e u n a m i s s i o n e a d d e s t r a t i v a . A l l e l o r o f a m i g l i e , a t u t t a l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e u n a b b r a c c i o e l a p i ù c o n v i n t a v i c i n a n z a p e r l ’ a c c a d u t o . H o c o n o s c i u t o i l v a l o r e , l a p r o f e s s i o n a l i t à , l a p a s s i o n e e l ’ a b n e g a z i o n e d i c h i f a p a r t e d e l 7 0 m o s t o r m o e c i ò r e n d e a n c o r a p i ù d o l o r o s o q u e s t o m o m e n t o d r a m m a t i c o ” . L o a f f e r m a G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a .