R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o , a n o m e m i o p e r s o n a l e e d e l g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a , i l p i ù p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a t r a g i c a s c o m p a r s a d e i d u e m i l i t a r i d e l 7 0 / m o S t o r m o d i L a t i n a , d e c e d u t i q u e s t a m a t t i n a a s e g u i t o d e l l ’ i n c i d e n t e a e r e o a v v e n u t o a S a b a u d i a . A l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e , a i l o r o c o l l e g h i e a t u t t a l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e g i u n g a l a n o s t r a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à i n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e . I l s a c r i f i c i o e l a d e d i z i o n e d e i n o s t r i u o m i n i e d e l l e n o s t r e d o n n e i n u n i f o r m e m e r i t a n o s e m p r e i l m a s s i m o r i s p e t t o e r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i . ” C o s ì S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a .