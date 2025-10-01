R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o i l m i o p r o f o n d o c o r d o g l i o e l a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e e a l l e f a m i g l i e d e i d u e m i l i t a r i c o i n v o l t i n e l t r a g i c o i n c i d e n t e a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a a S a b a u d i a , d u r a n t e u n a m i s s i o n e a d d e s t r a t i v a d e l 7 0 ° S t o r m o " . C o s ì E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . " R i n n o v o a l t r e s ì i l m i o r i s p e t t o e l a m i a g r a t i t u d i n e a q u a n t i , o g n i g i o r n o , s e r v o n o i l P a e s e c o n d e d i z i o n e e c o r a g g i o , a n c h e n e l l e a t t i v i t à p i ù s i l e n z i o s e m a e s s e n z i a l i p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e l a p r e p a r a z i o n e d e l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e " , c o n c l u d e .