R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ i m p o r t a n t e e n e c e s s a r i o - c h e g l i a d u l t i a f f r o n t i n o c o n i p i ù g i o v a n i i l t e m a d e l l a p r o p r i a m o r t e e c h e v i s i a u n d i a l o g o t r a g e n e r a z i o n i - i n q u a n t o i b a m b i n i f i n d a p i c c o l i c o n o s c o n o l a m o r t e , l a v e d o n o g i à n e i c a r t o n i a n i m a t i e h a n n o b i s o g n o d i n o r m a l i z z a r e q u e s t o e v e n t o . S e l ’ a d u l t o n o n p a r l a c o n l o r o d i q u e s t e c o s e s i a n g o s c i a n o d i p i ù e c r e s c e n d o v i e n e a p r o d u r s i u n b l o c c o r i s p e t t o a l p e n s i e r o d e l l a m o r t e , c h e è d a n n o s o p e r i l l o r o e q u i l i b r i o p s i c h i c o . E ’ u n p e n s i e r o c h e , i n v e c e , v a n o r m a l i z z a t o p o i c h é l a m o r t e è u n a s p e t t o n a t u r a l e , n o n b e l l o , m a v a a f f r o n t a t o ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i J e a n - L u c G i o r d a , p s i c o l o g o , p s i c o t e r a p e u t a , f o r m a t o r e e d i v u l g a t o r e s c i e n t i f i c o , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e a R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l L a s c i t o S o l i d a l e , d a l t i t o l o " L a s c i t o S o l i d a l e – L a b e l l e z z a c h e r e s t a " , i n c u i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a p r o m o s s a d a l C o m i t a t o T e s t a m e n t o S o l i d a l e s o t t o l a d i r e z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o W a l d e n L a b e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V i t a , c h e h a r i l e v a t o e a n a l i z z a t o d a t i s u v o l u m i , t i p o l o g i e e t e n d e n z e d e l l a r a c c o l t a f o n d i d a l a s c i t i t e s t a m e n t a r i n e l n o s t r o P a e s e . “ C i s o n o d u e p r o b l e m i : u n o d i t i p o c u l t u r a l e , p e r c h é i n I t a l i a , a d i f f e r e n z a d e l l ’ E s t r e m o O r i e n t e o d e l l ’ E u r o p a d e l N o r d , c ' è u n a c e r t a v e r g o g n a n e l p a r l a r e d i m a l a t t i a e d i m o r t e . P e r t a n t o , l e s t e s s e f a m i g l i e a l l o r o i n t e r n o h a n n o d i f f i c o l t à a p e n s a r e a q u e s t i t e m i , a p r e v e d e r e e a d o r g a n i z z a r e u n l a s c i t o i n u n m o d o s o c i a l m e n t e a c c e t t a b i l e - s o t t o l i n e a - I l s e c o n d o p r o b l e m a è l ' i n d i v i d u a l i s m o c h e s t a c r e s c e n d o n e l l e u l t i m e d u e g e n e r a z i o n i , p e r c u i a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l e f a m i g l i e s i t e n d e a t r a t t e n e r e t u t t o c i ò c h e è p o s s i b i l e , p e n s a n d o d i f a v o r i r e i f i g l i . I n r e a l t à , è a f f r o n t a n d o q u e s t i t e m i a l i v e l l o d i s o c i e t à c h e r i u s c i a m o a d a i u t a r e i n o s t r i r a g a z z i , n o n m a n t e n e n d o e g o i s t i c a m e n t e a l l ' i n t e r n o d i u n n u c l e o f a m i l i a r e o g n i r i s o r s a d i s p o n i b i l e ” .