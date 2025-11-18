R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s a l u t e n o n p u ò e s s e r e v i s t a c o m e u n c o n c e t t o i s o l a t o m a è i l r i s u l t a t o d i u n e q u i l i b r i o c o m p l e s s o , d i f f i c i l e d a r a g g i u n g e r e , t r a f a t t o r i u m a n i , a n i m a l i e a m b i e n t a l i c h e p o i è i l p e r c o r s o O n e H e a l t h " . C o s ì S t e f a n o L a p o r t a , p r e s i d e n t e I s p r a , n e l s u o i n t e r v e n t o a ' S a l u t e e b e n e s s e r e c o m e p r i o r i t à s o c i a l e ' , e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k c h e s i è s v o l t o q u e s t a m a t t i n a p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " I l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à , q u i n d i d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e a n c h e i n t e s a d a l p u n t o d i v i s t a s o c i a l e , è u n t e m a c h e i m p l i c a r e l a z i o n i t r a l a s a l u t e d e l l e p o p o l a z i o n i , d e i l o r o a n i m a l i e d e l l ' a m b i e n t e i n c u i v i v o n o . Q u e s t a - s p i e g a - è l a t r a d u z i o n e d e l l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h c o m e d e f i n i t o i n l i n g u a i n g l e s e . C i ò c o m p o r t a u n a d e c l i n a z i o n e a l p l u r a l e : s a l u t e d e l l ' u o m o , d e l l ' a n i m a l e e d e l p i a n e t a d e v o n o e s s e r e l e t t e i n m a n i e r a i n t e r c o n n e s s a e i n u n a d e c l i n a z i o n e p l u r a l e " . " A b b i a m o d e i p r o g r a m m i e u r o p e i i n c u i s t u d i a m o l e m i c r o p l a s t i c h e p r e s e n t i n e i n o s t r i m a r i - r a c c o n t a L a p o r t a - A b b i a m o t r o v a t o i n a l c u n i c a m p i o n i d i a l c u n e s p e c i e i t t i c h e b e n 8 4 m i c r o p l a s t i c h e n e g l i e s e m p l a r i d i p e s c e c h e a n a l i z z i a m o ; o v v i a m e n t e m o l t i d i q u e s t i p o i s i t r a d u c o n o i n a l i m e n t i c h e f a n n o p a r t e a n c h e d e l l a n o s t r a c a t e n a a l i m e n t a r e " . I l p r e s i d e n t e I s p r a r i c o r d a a n c h e " u n d a t o d e l l ' A g e n z i a E u r o p e a d e l l ' A m b i e n t e : l ' i n q u i n a m e n t o c o m p l e s s i v a m e n t e i n t e s o è l a t e r z a c a u s a d i m o r t i p r e m a t u r e i n E u r o p a , d o p o l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e " . " A l l o r a , p e r g a r a n t i r e m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a e b e n e s s e r e u m a n o è i m p o r t a n t e c h e l ' a m b i e n t e c o n t i n u i a p o t e r f o r n i r e r i s o r s e , a s m a l t i r e r i f i u t i , a s v o l g e r e f u n z i o n i e s s e n z i a l i p e r l a v i t a c o m e i l m a n t e n i m e n t o d e l l a t e m p e r a t u r a e l a p r o t e z i o n e d a l l e r a d i a z i o n i . P e r c h é n e s s u n a c o m b i n a z i o n e d i b e n e f i c i p o t r à c o m p e n s a r e l a p e r d i t a d i a r i a p u l i t a , a c q u a p o t a b i l e e s u o l i f e r t i l i - s p i e g a L a p o r t a - A b b i a m o u n a s e r i e d i s o l u z i o n i b a s a t e s u l l a n a t u r a c o m e l e a r e e v e r d i e b l u c h e p o s s o n o o f f r i r e a p p r o c c i i n n o v a t i v i p e r r i d u r r e i r i s c h i a m b i e n t a l i , m i t i g a r e l ' i m p a t t o d e g l i e v e n t i e s t r e m i e f a v o r i r e s t i l e d i v i t a p i ù s a n i . E c i a s c u n o d i n o i , r i s p e t t o a q u e s t o p e r c o r s o , d e v e e s s e r e a n c h e c o n s a p e v o l e c h e f o r s e q u a l c h e s t i l e d i v i t a e a b i t u d i n e l a d o b b i a m o c a m b i a r e " .