( A d n k r o n o s ) - L a m u s i c a , l ’ e m o z i o n e e l a s o l i d a r i e t à t o r n a n o a u n i r s i i n u n a s e r a t a d e s t i n a t a a l a s c i a r e i l s e g n o : L a P r o m e s s a 2 0 2 5 d i A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . L ’ a p p u n t a m e n t o è p e r g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , d a l l e 1 9 a l l e 2 2 , n e l l a s e d e d e l l ' A d n k r o n o s i n p i a z z a M a s t a i a R o m a , c o n d i r e t t a s t r e a m i n g p e r c h i v o r r à s e g u i r l a d a c a s a . A l c e n t r o d e l l a s c e n a R O N , a r t i s t a i c o n i c o c h e d a s e m p r e t r a s f o r m a l e p a r o l e i n c u r a e v i c i n a n z a . L e s u e n o t e , c a p a c i d i a c c e n d e r e c u o r i e s p e r a n z a , a c c o m p a g n e r a n n o u n a m a r a t o n a l i v e i n c u i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a s i i n t r e c c i a n o p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a S L A . M a R O N n o n s a r à s o l o : a t t o r i , s p o r t i v i , m e d i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o s o c i a l e e c u l t u r a l e s i a l t e r n e r a n n o s u l p a l c o , t u t t i u n i t i d a l l o s t e s s o o b i e t t i v o : d i r e i n s i e m e “ c i s i a m o , s e m p r e ” . L ’ e v e n t o n o n è s o l o d a s e g u i r e c o m o d a m e n t e d a c a s a : p i a z z a M a s t a i s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o c o n i n g r e s s o g r a t u i t o , p e r v i v e r e l ’ e m o z i o n e d a l v i v o , r e s p i r a r e l a m a g i a d e l l e l u c i e d e g l i a p p l a u s i , e c o n d i v i d e r e c o n n e s s i o n i a u t e n t i c h e i n u n m o m e n t o d i c o m u n i t à s e n z a f i l t r i . “ O g n i p r o m e s s a è u n a s c i n t i l l a ” , d i c h i a r a F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e A I S L A , “ e q u e s t a s e r a t a è l a n o s t r a o c c a s i o n e p e r a c c e n d e r e i n s i e m e l a s p e r a n z a , r i c o r d a n d o c h e l a c u r a e l a v i c i n a n z a n o n s o n o m a i g e s t i i s o l a t i , m a u n i m p e g n o c o l l e t t i v o ” . L a P r o m e s s a 2 0 2 5 n o n è s o l o u n o s p e t t a c o l o , è u n a c h i a m a t a a e s s e r c i , i n s i e m e , p e r l a r i c e r c a e p e r l e p e r s o n e c o n S L A .