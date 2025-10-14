R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o t i p o d i p r o t o c o l l o c h e a b b i a m o f i r m a t o , q u e s t o t i p o d i a c c o r d i c h e v e n g a n o f a t t i , s o n o d e g l i e s e m p i v i r t u o s i c h e d e v o n o e s s e r e a n c h e r i p o r t a t i n a t u r a l m e n t e i n a l t r e f i l i e r e . E ' l ' e s e m p i o d i c o m e p u ò f u n z i o n a r e u n a c c o r d o d i f i l i e r a c o m e q u e l l o d e l t a b a c c o , c h e s i c u r a m e n t e p u ò e s s e r e t r a s l a t o a n c h e i n a l t r i f i l i e r e , e q u e s t o è f o n d a m e n t a l e " . A d a f f e r m a r l o è s t a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ' A g r i c o l t u r a P a t r i z i o L a P i e t r a , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d i F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a , l a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e c h e s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p r o g e t t o d i F i l i e r a I t a l i a , f r u t t o d i u n a c c o r d o p e r l a c r e a z i o n e d i 2 , 2 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e a g g i u n t o , d u r a n t e i l F o r u m d e l l a C o l d i r e t t i a R o m a . " I l g o v e r n o è a l f i a n c o d i q u e s t e i n i z i a t i v e , l e c o n d i v i d i a m o e s t i a m o l a v o r a n d o i n s i e m e s i c u r a m e n t e p e r d a r e a n c o r a m a g g i o r e s v i l u p p o n o n s o l o a l s e t t o r e d e l t a b a c c o , m a a n c h e a t u t t o i l s i s t e m a a g r i c o l o " h a a g g i u n t o L a P i e t r a . " Q u e s t i a c c o r d i d i f i l i e r a s o n o f o n d a m e n t a l i , v a n n o e s a t t a m e n t e n e l l a l i n e a c h e i l g o v e r n o M e l o n i e i l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a h a a v u t o f i n d a l l ' i n i z i o " h a r i m a r c a t o L a P i e t r a .