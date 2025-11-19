R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T u t t o p r o n t o p e r l ' a p e r t u r a d e l l a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k . P r o m o s s a d a A d c G r o u p , c o n l a c r e a t i v i t à d e l l ’ a g e n z i a N e x t G r o u p e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ A s s e s s o r a t o a i g r a n d i e v e n t i , s p o r t , t u r i s m o e m o d a d i R o m a C a p i t a l e , l a k e r m e s s e a n i m e r à l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e c o n l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a e l a X X e d i z i o n e d e l B e a W o r l d . L a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k è u n a m a n i f e s t a z i o n e c h e s i c o n f e r m a n o n s o l o u n a v e t r i n a p e r i m i g l i o r i e v e n t i , m a u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s t r a t e g i c a p e r u n s e t t o r e i n f o r t e e s p a n s i o n e i n I t a l i a , s t i m a t o a o l t r e 1 , 1 m i l i a r d i d i e u r o . I l 1 9 N o v e m b r e s i a l z a i l s i p a r i o s u l B e a I t a l i a c o n l e p r e s e n t a z i o n i d a l v i v o d e i p r o g e t t i f i n a l i s t i : u n a g i o r n a t a d e d i c a t a a i l a v o r i d e l l a g i u r i a d i a z i e n d e c a p i t a n a t a d a l p r e s i d e n t e E l i s a N o a r o , R e s p o n s a b i l e T r a d e M a r k e t i n g e E v e n t i d i R e a l e M u t u a A s s i c u r a z i o n i . L a g i u r i a c o m p o s t a d a o l t r e 6 0 a z i e n d e v a l u t e r à i f i n a l i s t i t r a i 3 1 7 i s c r i t t i d a 6 4 a g e n z i e . L a g i o r n a t a d e l 2 0 N o v e m b r e è d e d i c a t a a t a l k e t a v o l e r o t o n d e e s i c o n c l u d e r à c o n l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e i B e s t E v e n t A w a r d s i t a l i a n i . D o p o d u e g i o r n i d i f u l l i m m e r s i o n n e l l a e v e n t i n d u s t r y d e l n o s t r o P a e s e , p r e n d e r à i l v i a l a k e r m e s s e g l o b a l e , c h e q u e s t ’ a n n o f e s t e g g i a i l s u o 2 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o . L ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o c o n t a 4 7 0 i s c r i z i o n i d a 1 0 7 a g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i . L ' i m p o r t a n z a d e l l ' e v e n t o è s o t t o l i n e a t a d a l l ' o s p i t a l i t à d i R o m a C a p i t a l e , c h e v e d e n e i B e a u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r i l t u r i s m o c o n g r e s s u a l e e l a e v e n t i n d u s t r y d e l n o s t r o P a e s e . A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e , h a d i c h i a r a t o : “ O s p i t a r e p e r i l q u a r t o a n n o c o n s e c u t i v o l a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k , c o n i l B e a I t a l i a e i l B e a W o r l d , è u n m o t i v o d i o r g o g l i o p e r R o m a . È l a c o n f e r m a d i c o m e R o m a s i a c e n t r a l e n e l p a n o r a m a d e g l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i e s a r à u n a g r a n d e v e t r i n a p r o m o z i o n a l e p e r l a n o s t r a c i t t à : t u t t i i p i ù i m p o r t a n t i p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e , o r g a n i z z a t o r i d i e v e n t i e m a r c h i d e l m o n d o v e r r a n n o q u i q u e s t i g i o r n i e s c o p r i r a n n o q u a n t o R o m a s i a c a m b i a t a , t r a s f o r m a t a . S a r a n n o g i o r n i d i w o r k s h o p e d i m o m e n t i d i c o n f r o n t o c h e s a r a n n o m o l t o u t i l i . I l t u r i s m o c o n g r e s s u a l e è u n a r i s o r s a , u n a s s e t p r e z i o s o s u c u i s t i a m o p u n t a n d o : i n d u e a n n i , n e l l a c l a s s i f i c a I c c a , s i a m o p a s s a t i d a l l a 1 4 ° p o s i z i o n e a l l a t o p 1 0 c o n u n i n d o t t o , n e l 2 0 2 4 , d i 1 8 0 m i l i o n i d i e u r o . ” L a L i v e C o m m u n i c a t i o n W e e k , s o t t o l i n e a S a l v a t o r e S a g o n e , P r e s i d e n t e d i A d c G r o u p , " s i c o n f e r m a i l m o m e n t o c r u c i a l e p e r l ’ e v e n t i n d u s t r y i t a l i a n a . N o n s o l o p r e m i a l ’ e c c e l l e n z a c r e a t i v a c o n i B e s t E v e n t A w a r d s , m a p r o c l a m a c o n f o r z a i l v a l o r e s t r a t e g i c o d i u n c o m p a r t o c h e g e n e r a s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o s t i e n e l e i m p r e s e , c r e a o c c u p a z i o n e e p o r t a n e l m o n d o l ’ e n e r g i a d e l M a d e i n I t a l y . U n a s e t t i m a n a c h e , a m p l i f i c a n d o l a v o c e d e l s e t t o r e , n e a f f e r m a i l r u o l o c e n t r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e " . L i v e ! W i t h R e s p e c t è i l c o n c e p t d i q u e s t ’ a n n o , i d e a t o d a l l ’ a g e n z i a v i n c i t r i c e d e l B e a I t a l i a 2 0 2 4 , N e x t G r o u p , p r e m i a t a p e r l ’ e v e n t o F e r r a r i 1 2 C i l i n d r i W o r l d P r e m i è r e & M i a m i P r o g r a m . T e m a f o r t e e d e l i c a t o a l t e m p o s t e s s o , i l r i s p e t t o è i l f u l c r o d a c u i p a r t o n o t u t t e l e r i f l e s s i o n i c r e a t i v e e d i c o n t e n u t o d i q u e s t a e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a L c w . U n t e m a c a p a c e d i e s p r i m e r e u n m e s s a g g i o f o r t e , c h e s u p e r i i c o n f i n i d e l l ’ e v e n t o e i n v i t i a r i p e n s a r e a l c u n i m e c c a n i s m i d e l l ’ e v e n t i n d u s t r y , s u g g e r e n d o n u o v e d i r e z i o n i e m e t o d i c o n d i v i s i t r a c l i e n t i , f o r n i t o r i e t u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i c o i n v o l t e . " U n c o n c e p t c h e s i t r a d u c e i n u n t i t o l o d a l l a d o p p i a v a l e n z a , p e n s a t o p e r a v e r e l a f o r z a d i r e s t a r e e l a s c i a r e i l s e g n o . P e r N e x t G r o u p “ L i v e ! W i t h R e s p e c t ” s i g n i f i c a a g i r e n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , e c o n o m i c a e s o c i a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e c o n d i v i s o e d u r a t u r o " , c o n c l u d e M a r c o J a n n a r e l l i , P r e s i d e n t e d i N e x t G r o u p .