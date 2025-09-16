T e l A v i v , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G a z a s t a b r u c i a n d o " e " l e I d f s t a n n o c o l p e n d o l e i n f r a s t r u t t u r e t e r r o r i s t i c h e c o n i l p u g n o d i f e r r o " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z d o p o c h e n e l l a n o t t e è i n i z i a t a l ' o p e r a z i o n e m i l i t a r e p e r o c c u p a r e G a z a C i t y . " I s o l d a t i d e l l ' I d f s t a n n o c o m b a t t e n d o e r o i c a m e n t e p e r c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l a s c o n f i t t a d i H a m a s " , h a d e t t o K a t z . " N o n c e d e r e m o n é t o r n e r e m o i n d i e t r o f i n c h é l a m i s s i o n e n o n s a r à c o m p l e t a t a " , h a a g g i u n t o . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u è u n " c r i m i n a l e d i g u e r r a " c h e h a ' ' l a p i e n a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a v i t a d e i s u o i p r i g i o n i e r i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a " . C o s ì i n u n a n o t a H a m a s d o p o l ' o p e r a z i o n e l a n c i a t a d a l l e I d f s u G a z a C i t y . H a m a s a c c u s a p o i i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d i a v e r d i m o s t r a t o " u n a p a l e s e p a r z i a l i t à n e i c o n f r o n t i d e l l a p r o p a g a n d a s i o n i s t a e d o p p i s t a n d a r d " e l ' A m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a d i a v e r e ' ' l a r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a ' ' d e l l ' e s c a l a t i o n d e l c o n f l i t t o c o n i l s u o s o s t e g n o a I s r a e l e . " I l d e s t i n o d e i p r i g i o n i e r i d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a è d e t e r m i n a t o d a l g o v e r n o t e r r o r i s t a d i N e t a n y a h u " , h a a f f e r m a t o H a m a s . " L a d i s t r u z i o n e s i s t e m a t i c a e l a c a m p a g n a f a s c i s t a d i a n n i e n t a m e n t o c h e G a z a s t a s u b e n d o m i n a c c i a n o a n c h e l a v i t a d e i s o l d a t i i s r a e l i a n i c a t t u r a t i " , h a a g g i u n t o . O l t r e 3 5 0 . 0 0 0 p a l e s t i n e s i h a n n o f i n o r a l a s c i a t o G a z a C i t y d i r i g e n d o s i v e r s o a l t r e z o n e d e l l a S t r i s c i a . E ' l a s t i m a d e l l e I d f c h e s i r i f e r i s c e a q u a n t e p e r s o n e h a n n o a b b a n d o n a t o G a z a C i t y p r i m a d e l l a n c i o d e l l ' o f f e n s i v a m i l i t a r e p e r o c c u p a r e l a c i t t à . S e c o n d o u n a f o n t e d e l l a d i f e s a c i t a t a d a l T i m e s o f I s r a e l , a l t r e m i g l i a i a d i p e r s o n e a v r e b b e r o a b b a n d o n a t o G a z a C i t y d u r a n t e l a n o t t e p e r i m a s s i c c i a t t a c c h i a e r e i s u l l a c i t t à . I n t a n t o i l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o è p a r t i t o q u e s t a m a t t i n a d a l l ' a e r o p o r t o B e n - G u r i o n d i T e l A v i v d i r e t t o a D o h a , i n Q a t a r , d o v e u n a s e t t i m a n a f a I s r a e l e h a c o n d o t t o u n r a i d a e r e o c o n t r o l a l e a d e r s h i p d i H a m a s . ' ' C ' è u n a f i n e s t r a d i o p p o r t u n i t à m o l t o l i m i t a t a p e r c h é v e n g a r a g g i u n t o u n a c c o r d o ' ' , h a d e t t o R u b i o p r i m a d i p a r t i r e a g g i u n g e n d o d i a u g u r a r s i c h e i l Q a t a r p o s s a r i p r e n d e r e i n e g o z i a t i ' ' n o n o s t a n t e t u t t o q u e l l o c h e è s u c c e s s o ' ' . R u b i o h a a f f e r m a t o c h e i l Q a t a r e g l i S t a t i U n i t i s o n o v i c i n i a f i n a l i z z a r e u n a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a i n m a t e r i a d i d i f e s a . " A b b i a m o u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l Q a t a r . A b b i a m o i n f a t t i u n a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a i n m a t e r i a d i d i f e s a , s u c u i s t i a m o l a v o r a n d o e c h e s t i a m o p e r f i n a l i z z a r e " , h a d i c h i a r a t o . " S e c ' è u n P a e s e a l m o n d o c h e p u ò c o n t r i b u i r e a m e d i a r e , q u e l l o è i l Q a t a r . S o n o l o r o c h e p o s s o n o f a r l o " , h a p o i a g g i u n t o .