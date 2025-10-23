R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n n o s / L a b i t a l i a ) - O l t r e i l 3 0 % d e l l e i m p r e s e , p r e v a l e n t e m e n t e d i m e d i e e g r a n d i d i m e n s i o n i , h a i n t r o d o t t o m i s u r e s p e c i f i c h e a s o s t e g n o d e i c a r e g i v e r , m e n t r e n e l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e t a l i s e r v i z i r e s t a n o a n c o r a m a r g i n a l i e c o i n v o l g o n o a p p e n a i l 3 , 7 % d e i l a v o r a t o r i . E ' q u a n t o e m e r g e d a i r i s u l t a t i d e l l a p r i m a i n d a g i n e s i s t e m a t i c a e c o m p a r a t a c o n d o t t a s u i d i v e r s i l i v e l l i d e l w e l f a r e i t a l i a n o – p u b b l i c o , c o n t r a t t u a l e , a z i e n d a l e e d e i p r o f e s s i o n i s t i – b a s a t a s u d a t i r e l a t i v i a c i r c a 9 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i , d i c u i 7 , 3 m i l i o n i d i d i p e n d e n t i e 1 , 7 m i l i o n i d i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i , e p r e s e n t a t a d a S t e f a n o C a s t r i g n a n ò , p r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e , i n a p e r t u r a d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t 2 0 2 5 o g g i a R o m a . C o n o l t r e 8 0 0 p a r t e c i p a n t i l ’ e v e n t o , d i v e n u t o i l p r i n c i p a l e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e s u l t e m a d e l w e l f a r e g l o b a l e , r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , p a r t i s o c i a l i e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r u n c o n f r o n t o s u i n u o v i m o d e l l i d i s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e i n c l u s i o n e . L e e l a b o r a z i o n i d e l l ' i n d a g i n e s i s o n o c o n c e n t r a t e s u i c i n q u e p i l a s t r i d e l w e l f a r e c o n n o t a t i d a l l ’ O s s e r v a t o r i o c o m e e s g ( g e n i t o r i a l i t à , c a r e g i v i n g , g r a n d i r i s c h i , s a n i t à e p r e v i d e n z a ) , r e s t i t u e n d o l a f o t o g r a f i a d i u n s i s t e m a m u l t i l i v e l l o . L ’ i n d a g i n e e v i d e n z i a c o m e i l w e l f a r e d e l l e g r a n d i a z i e n d e s t i a a s s u m e n d o u n r u o l o d i a p r i p i s t a n e l l a d i f f u s i o n e d e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l a g e n i t o r i a l i t à e a l c a r e g i v i n g , d u e a m b i t i c e n t r a l i n e l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a e s e m p r e p i ù r i l e v a n t i p e r l ’ e q u i l i b r i o v i t a - l a v o r o . O l t r e i l 3 0 % d e l l e i m p r e s e , p r e v a l e n t e m e n t e d i m e d i e e g r a n d i d i m e n s i o n i , a p p u n t o , h a i n t r o d o t t o m i s u r e s p e c i f i c h e a s o s t e g n o d e i c a r e g i v e r , m e n t r e n e l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e t a l i s e r v i z i r e s t a n o a n c o r a m a r g i n a l i e c o i n v o l g o n o a p p e n a i l 3 , 7 % d e i l a v o r a t o r i . A n c h e s u l f r o n t e d e l l a g e n i t o r i a l i t à e m e r g e u n a t e n d e n z a a n a l o g a : i l 4 6 % d e l l e a z i e n d e p r e v e d e i n t e r v e n t i m i r a t i , s i a i n t e r m i n i d i s e r v i z i d e d i c a t i s i a d i c o n t r i b u t i e c o n o m i c i , a f r o n t e d i u n a d i f f u s i o n e a n c o r a l i m i t a t a n e l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e , d o v e i l 2 4 % d e i l a v o r a t o r i d i s p o n e d i s t r u m e n t i d i s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à . S u l l e t u t e l e s a n i t a r i e e p e r i g r a n d i r i s c h i i l w e l f a r e d e i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i s i d i s t i n g u e p e r u n a p p r o c c i o i n c l u s i v o , c h e c o n s e n t e , n e l l a t o t a l i t à d e i c a s i , i l m a n t e n i m e n t o d e l l e c o p e r t u r e s a n i t a r i e a n c h e d o p o i l p e n s i o n a m e n t o e l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a d i n d e n n i t à i n c a s o d i e v e n t i g r a v i ( o l t r e i l 7 0 % d e i p r o f e s s i o n i s t i d i s p o n e d i c o p e r t u r e p r e m o r i e n z a e d L t c ) . A l c o n t r a r i o , d a l l ’ a n a l i s i d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i e m e r g e c h e s o l o i l 3 0 % d e i l a v o r a t o r i p u ò m a n t e n e r e l a c o p e r t u r a s a n i t a r i a d o p o i l p e n s i o n a m e n t o e m e n o d i u n o s u c i n q u e d i s p o n e d i u n a t u t e l a n e i c a s i d i p r e m o r i e n z a o n o n a u t o s u f f i c i e n z a . P r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e . L o s t u d i o m e t t e i n l u c e e s i g e n z e e d o p p o r t u n i t à d i f f e r e n t i p e r d i p e n d e n t i e p r o f e s s i o n i s t i . P e r i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i l ’ O s s e r v a t o r i o s o t t o l i n e a l ’ a s s e n z a d i u n f o n d o p e n s i o n e c o m p l e m e n t a r e d i r i f e r i m e n t o , c a p a c e d i o f f r i r e u n a s o l u z i o n e d i p e n s i o n e i n t e g r a t i v a u n i t a r i a . T r a i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i , i n v e c e , s i r e g i s t r a u n a q u a s i t o t a l e c o p e r t u r a d a p a r t e d e i f o n d i p e n s i o n e d i c a t e g o r i a , m a u n t a s s o d i a d e s i o n e c o m p l e s s i v o a n c o r a c o n t e n u t o ( 3 8 , 3 % ) e d u n a l i m i t a t a d i f f u s i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i a c c e s s o r i e , r i l e v a t e s o l o n e l 2 1 % d e i c a s i . L a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e r i v e s t e u n r u o l o c e n t r a l e : l e i n i z i a t i v e d i w e l f a r e a z i e n d a l e c o n t i n u a n o a c r e s c e r e , m a r e s t a p i ù d i f f u s o t r a l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i ( c h e n e l 7 5 % d e i c a s i a d o t t a n o i n i z i a t i v e a z i e n d a l i e x t r a c c n l ) m e n t r e n e l l e i m p r e s e s o t t o i 5 0 d i p e n d e n t i – c h e r a p p r e s e n t a n o i l 9 9 % d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o n a z i o n a l e – l e m i s u r e c o n t r a t t u a l i c o s t i t u i s c o n o s p e s s o l a p r i n c i p a l e , e t a l v o l t a u n i c a , f o r m a d i p r o t e z i o n e , p o i c h é s o l o i l 1 7 % a d o t t a m i s u r e d i w e l f a r e a z i e n d a l e . R a f f o r z a r e i l w e l f a r e d e i l a v o r a t o r i d e l l e p i c c o l e i m p r e s e . P e r a u m e n t a r e i l l i v e l l o c o m p l e s s i v o d i p r o t e z i o n e s o c i a l e è n e c e s s a r i o q u i n d i i n t r o d u r r e n e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i c o p e r t u r e p e r i g r a n d i r i s c h i e m i s u r e d i s o s t e g n o d e d i c a t e a l l a g e n i t o r i a l i t à e a i c a r e g i v e r . S u l l a b a s e d e l l e a n a l i s i c o n d o t t e , l ’ o s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a e l a b o r a t o d e l l e p r o p o s t e o p e r a t i v e p e r c i a s c u n l i v e l l o d i w e l f a r e . “ I l w e l f a r e i t a l i a n o – d i c h i a r a C a s t r i g n a n ò - d e v e c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a a r c h i t e t t u r a a t t o r n o a i p i l a s t r i e s g , c o n p r e v i d e n z a , s a n i t à e g r a n d i r i s c h i c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ a r c h i t r a v e , e c a r e g i v i n g e g e n i t o r i a l i t à c h e s i p r o f i l a n o c o m e i m p o r t a n t i a r e e d i s v i l u p p o . L a v e r a s f i d a è c r e a r e u n a c o n v e r g e n z a d i o b i e t t i v i t r a i d i v e r s i l i v e l l i d e l s i s t e m a , e f f i c a c e m e n t e i n d i r i z z a t i e i n c e n t i v a t i d a p o l i t i c h e p u b b l i c h e , i n g r a d o d i s o s t e n e r e l e s f i d e l e g a t e a i c a m b i a m e n t i d e m o g r a f i c i , s o c i a l i e p r o f e s s i o n a l i d e l P a e s e ” . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e , è p r i o r i t a r i o i n t e r v e n i r e s u l f r o n t e d e l l e m i s u r e d i t u t e l a s a n i t a r i a , i s t i t u e n d o f o n d i d i c a t e g o r i a p e r i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i c h e n e s o n o a n c o r a s p r o v v i s t i e s t r u t t u r a n d o p i a n i s p e c i f i c i e s o s t e n i b i l i , i n f a v o r e d i f a m i l i a r i e p e n s i o n a t i , n e i f o n d i g i à e s i s t e n t i . U n u l t e r i o r e o b i e t t i v o r i g u a r d a l ’ i n t r o d u z i o n e n e i C c n l d i c o p e r t u r e p e r i g r a n d i r i s c h i ( p r e m o r i e n z a , i n v a l i d i t à e n o n a u t o s u f f i c i e n z a ) l a d d o v e a n c o r a m a n c a n t i , n o n c h é l a v a l o r i z z a z i o n e d i m i s u r e e s e r v i z i a s o s t e g n o d e l l a g e n i t o r i a l i t à e d e l c a r e g i v i n g , c h e r a p p r e s e n t a n o d u e a m b i t i d i s v i l u p p o s e m p r e p i ù r i l e v a n t i p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i l a v o r a t o r i . P e r i l w e l f a r e d e i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i , l ’ O s s e r v a t o r i o i n d i v i d u a t r e p r i o r i t à : l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i u n f o n d o p e n s i o n e c o m p l e m e n t a r e u n i c o p e r t u t t e l e c a t e g o r i e , i n g r a d o d i o f f r i r e u n a s o l u z i o n e c o m u n e p r e v i d e n z i a l e i n t e g r a t i v a ; i l p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i l e g a t i a l l a g e n i t o r i a l i t à e a l c a r e g i v i n g , f a v o r e n d o n e l a r e l a t i v a a c c e s s i b i l i t à e f r u i b i l i t à ; l a p r o m o z i o n e d e l l a c o n o s c e n z a d e g l i s t r u m e n t i d i w e l f a r e t r a i p r o f e s s i o n i s t i , p e r u n a d i f f u s i o n e e f f i c a c e e c o n s a p e v o l e . S u l t e m a p r e v i d e n z i a l e , i l p r e s i d e n t e C a s t r i g n a n ò a f f e r m a : “ I f o n d i p e n s i o n e p o s s o n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i c r u c i a l i p e r c o s t r u i r e u n a r e t e d i p r o t e z i o n e s o c i a l e u n i v e r s a l i s t i c a e o f f r i r e , a l t e m p o s t e s s o , u n s o s t e g n o c o n c r e t o a l l a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a r e a l e d e l P a e s e . O g g i , t u t t a v i a i l t a s s o d i a d e s i o n e c o m p l e s s i v o r i m a n e a n c o r a c o n t e n u t o ( 3 8 , 3 % ) e s o l o i l 2 1 % d e i f o n d i p r e v e d e p r e s t a z i o n i a c c e s s o r i e , s e g n o c h e e s i s t o n o a m p i m a r g i n i d i s v i l u p p o p e r r a f f o r z a r n e i l r u o l o c o m e p i l a s t r o i n t e g r a t i v o d e l l a t u t e l a s o c i a l e " . L ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e p r o p o n e d i a s s e g n a r e a i F o n d i t a l e r u o l o m e t t e n d o i n a t t o t r e i n t e r v e n t i c o n g i u n t i : l ’ i s c r i z i o n e o b b l i g a t o r i a d e i l a v o r a t o r i ; l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e c o p e r t u r e d a a c c e s s o r i e a o b b l i g a t o r i e ; i l v i n c o l o , p e r i f o n d i , d i i n v e s t i r e u n a q u o t a v a r i a b i l e t r a i l 5 e i l 1 0 % d e l p a t r i m o n i o n e l l ’ e c o n o m i a r e a l e d o m e s t i c a , s e m p l i f i c a n d o n e l ’ a c c e s s o p e r i f o n d i d i p i ù p i c c o l e d i m e n s i o n i .