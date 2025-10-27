R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V a b e n e p a r l a r e c o n t u t t i i n E u r o p a , v a b e n e u s a r e l a p r o p r i a i n f l u e n z a p e r e v i t a r e s t r a p p i d i O r b a n . M a p e r c h é M e l o n i s c e g l i e l ’ U n g h e r i a d i O r b a n , p i ù v i c i n a a l l a C i n a d i X i e a l l a R u s s i a d i P u t i n , c o m e p a r t n e r p e r l a d i f e s a e u r o p e a ? I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a l o s a e c o s a p e n s a ? " . L o s c r i v e s u i s o c i a l L i a Q u a r t a p e l l e d e l P d r i p o r t a n d o u n o s t r a l c i o d e l l a n o t a d i p a l a z z o C h i g i s u l l ' i n c o n t r o .