L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n p a s s a t o c i s o n o s t a t i s e m p r e i n c i d e n t i e p r o b a b i l m e n t e a n c h e i n f u t u r o c e n e s a r a n n o , p e r ò c e n e s o n o s e m p r e m e n o e s o n o s e m p r e p i ù c o l o r o c h e l a v o r a n o l u n g o i l p e r c o r s o d i u n a b u o n a c o n v i v e n z a e d i a m i c i z i a t r a i P a e s i e c r e d o c h e q u e s t o s t i a m o d i m o s t r a n d o e n t r a m b i n o i P r e s i d e n t i " . L o h a a f f e r m a t o l a p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a .