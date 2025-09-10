L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n c o n t r o d i d o m a n i a C a p o d i s t r i a c o n l a c o m u n i t à i t a l i a n a " m i c o n s e n t i r à d i v a l o r i z z a r e q u e l l ' i m p i a n t o d i t u t e l e c h e l a S l o v e n i a , c o s ì c o m e f a l ' I t a l i a n e l s u o t e r r i t o r i o , h a n n o s a p u t o c o s t r u i r e a f a v o r e d e l l e r i s p e t t i v e m i n o r a n z e . U n s i s t e m a c h e c o s t i t u i s c e e s p r e s s i o n e d e l l a m a t u r i t à d e m o c r a t i c a d e i n o s t r i d u e P a e s i e d è a n c h e u n e s e m p i o n e l l a v i t a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . U n t e m a c h e P i r c M u s a r e d i o a b b i a m o a c u o r e , p e r c h è s i a s e m p r e d e s t i n a t a r i o d i a t t e n z i o n e d a p a r t e d e l l e I s t i t u z i o n i d i e n t r a m b i i P a e s i " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r . " F o r s e è b e n e r i c o r d a r e , p a r t i c o l a r m e n t e a d a l c u n i P a e s i d e l l ' U n i o n e c h e h a n n o p r o b l e m i s i m i l i a n c o r a a p e r t i , c h e n e l l ' U n i o n e l ' 8 p e r c e n t o d i c i t t a d i n i a p p a r t i e n e a m i n o r a n z a n a z i o n a l e , c h e c i r c a i l 1 0 p e r c e n t o d e i c i t t a d i n i d e l l ' U n i o n e p a r l a u n a l i n g u a r e g i o n a l e o m i n o r i t a r i a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e q u i n d i è u n t e m a i m p o r t a n t e n e l l a v i t a d e l l ' U n i o n e e q u e l l o c h e f a n n o S l o v e n i a e I t a l i a r a p p r e s e n t a n o n d i c o u n ' a v a n g u a r d i a ( v i s o n o a n c h e a l t r i e s e m p i p o s i t i v i , e n c o m i a b i l i n e l l ' U n i o n e ) , m a r a p p r e s e n t a u n o d e g l i e s e m p i s u c o m e s i p r o c e d e n e l l a s t r a d a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e d e l l a r e c i p r o c a a m i c i z i a " .