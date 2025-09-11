C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i d u e g i o r n i q u i i n S l o v e n i a , q u e s t o m o m e n t o t r a s c o r s o q u i c o n l a p r e s i d e n t e P i r c M u s a r è p e r m e i n d i m e n t i c a b i l e , r e s t e r à n e l l a m i a m e m o r i a i n m a n i e r a i n d e l e b i l e , p e r i l c l i m a c h e c ' è , p e r l a v o s t r a a c c o g l i e n z a , p e r i l s i g n i f i c a t o d i e s s e r e q u i i n s i e m e a l l a p r e s i d e n t e N a t a s a P i r c M u s a r e p e r r i n g r a z i a r v i p e r q u e l l o c h e f a t e n e l l ' e s s e r e e l e m e n t o d i c o l l e g a m e n t o , p r o t a g o n i s t a f o n d a m e n t a l e t r a i n o s t r i P a e s i . I l p e r c o r s o c h e s t i a m o c o n d u c e n d o i n s i e m e , S l o v e n i a e I t a l i a , o r m a i c o n s o l i d a t o , s e m p r e p i ù a m p i o e p i ù p o s i t i v o , è s t a t o r e s o p o s s i b i l e p e r i l r u o l o d e l l e d u e m i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e : q u e l l a i t a l i a n a i n S l o v e n i a e q u e l l a s l o v e n a i n I t a l i a , p e r a v e r e c o m p r e s o c o m e s i a d e c i s i v o , i m p o r t a n t e , g u a r d a r e a l f u t u r o m e t t e n d o i n s i e m e g l i i m p e g n i , c r e s c e n d o i n s i e m e , c o n d i v i d e n d o b e n e s s e r e e p r o s p e t t i v e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o , i n s i e m e a l l ' o m o l o g a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , l a c o m u n i t à i t a l i a n a d i C a p o d i s t r i a . " Q u e s t o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è q u e l l o c h e s t a a l l a b a s e d e l r a p p o r t o t r a S l o v e n i a e I t a l i a , e q u e s t o n a s c e d a l l ' a t t e g g i a m e n t o d e l l e d u e m i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e , c h e s o n o c a p o s a l d o e p r o t a g o n i s t e d i q u e s t a a m i c i z i a t r a i n o s t r i P a e s i e p e r q u e s t o v a n n o c u r a t e , c o m e f a l a S l o v e n i a q u i e c o m e f a l ' I t a l i a n e l s u o t e r r i t o r i o , c o n g r a n d e a t t e n z i o n e , r i s p e t t o e v a l o r i z z a z i o n e . Q u a n t o a v e t e f a t t o p e r m a n t e n e r e l a l i n g u a , l a c u l t u r a , l e t r a d i z i o n i , l e c o n s a p e v o l e z z e u m a n e d e i p a d r i è l o s t e s s o v a l o r e c h e a n i m a i n I t a l i a l a m i n o r a n z a s l o v e n a e d è u n p a t r i m o n i o c h e a r r i c c h i s c e i n o s t r i d u e P a e s i , l i r e n d e p i ù c a p a c i d i e s s e r e n e l l a d i m e n s i o n e e u r o p e a c h e s t i a m o v i v e n d o d a p r o t a g o n i s t i , c a p a c i d i c o m p r e n d e r e c o m e s i c r e s c e , c o m e s i s v i l u p p a , p e r c h è l a d i v e r s i t à è u n v a l o r e c h e r e n d e p i ù f o r t i , c o n s o l i d a l a s t r u t t u r a s o c i a l e d i o g n i P a e s e " . " U n a c o n d i z i o n e , c h e n o n m i s t a n c h e r ò m a i d i r i p e t e r e , p o n e i n o s t r i P a e s i n e l n o s t r o C o n t i n e n t e , e n o n s o l t a n t o n e l n o s t r o C o n t i n e n t e , c o m e u n o d e g l i e s e m p i p o s i t i v i d i c o m e s i i n t e r p r e t a l a v i c i n a n z a d e i c o n f i n i , c o m e e l e m e n t o d i c r e s c i t a i n s i e m e , d i s v i l u p p o c o m u n e , d i f u t u r o p r o g e t t a t o i n s i e m e c o m e h a n n o f a t t o N o v a G o r i c a e G o r i z i a p e r q u e s t o a n n o d i C a p i t a l e e u r o p e a d e l l a C u l t u r a . È l a p u n t a d i d i a m a n t e , m a è l ' e p r e s s i o n e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - d e l l e c a p a c i t à d e l l e d u e c o m u n i t à , d e l l e d u e m i n o r a n z e l i n g u i s t i c h e d i c a p i r e c o m e s i p r o c e d e i n s i e m e " .