C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l t e r m i n e d e l n o s t r o i n c o n t r o a v r ò l a p o s s i b i l i t à d i v i s i t a r e l a s p l e n d i d a C a t t e d r a l e d e l l ' A s s u n t a e d i S a n N a z a r i o , p o t e n d o a m m i r a r e a n c h e l e o p e r e m e r a v i g l i o s e d i C a r p a c c i o c h e v i s o n o c u s t o d i t e . C a r p a c c i o è u n o d e g l i a r t i s t i c h e r a p p r e s e n t a l a p r o f o n d a i n t e r c o n n e s s i o n e t r a l a s t o r i a e l a c u l t u r a d e i n o s t r i P a e s i e s o n o m o l t o l i e t o c h e p r o p r i o n e i g i o r n i s c o r s i u n ' a l t r a t e l a d e l C a r p a c c i o , d i i n t e n s a r e l i g i o s i t à , l a M a d o n n a c o l B a m b i n o , a b b i a t r o v a t o r i c o l l o c a z i o n e n e l l u o g o p e r c u i e r a s t a t a o r i g i n a r i a m e n t e c o n c e p i t a : l a c h i e s a d e l c o n v e n t o d i S a n F r a n c e s c o a P i r a n o , r i c o l l o c a z i o n e a l u n g o p e r s e g u i t a d a l l a P r o v i n c i a i t a l i a n a d i S a n t ' A n t o n i o d i P a d o v a d e i F r a t i m i n o r i c o n v e n t u a l i . T e s t i m o n i a n z a s t o r i c a , o l t r e c h e a r t i s t i c a , d i u n a d e l l e r a d i c i d e l l a c i t t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , a l l a s e d u t a s o l e n n e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i C a p o d i s t r i a . " L a c u l t u r a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c o s t i t u i s c e e l e m e n t o c h e u n i s c e e r i c o n n e t t e s t o r i e , e s p e r i e n z e e r a p p o r t i u m a n i . N o n s a r à m a i l a c u l t u r a e l e m e n t o d i c o n t r a p p o s i z i o n e , s a r e b b e c o m e n e g a r n e l a f u n z i o n e n e l l a s t o r i a d e l l a c i v i l t à " . N e i g i o r n i s c o r s i a l c u n i e s p o n e n t i d i c e n t r o d e s t r a a v e v a n o c r i t i c a t o l a d e c i s i o n e d i r i p o r t a r e a P i r a n o l a P a l a f i n q u i c u s t o d i t a a l M u s e o A n t o n i a n o d i P a d o v a , d o v e e r a s t a t a t r a s f e r i t a d a g l i s t e s s i F r a t i n e l 1 9 4 3 , d u r a n t e l a s e c o n d a G u e r r a m o n d i a l e , q u a n d o P i r a n o f a c e v a p a r t e d e l l ' I s t r i a i t a l i a n a .