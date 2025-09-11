C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - K o p e r - C a p o d i s t r i a " e s p r i m e l a p r o f o n d i t à , l ' e v o l u z i o n e d e i r a p p o r t i t r a i p o p o l i d i S l o v e n i a e I t a l i a . Q u e s t a c i t t à n o n è s i g n i f i c a t i v a s o l t a n t o n e l c o n t e s t o d e i r a p p o r t i b i l a t e r a l i , r a p p r e s e n t a a n c h e u n a n e l l o i n s o s t i t u i b i l e d e i r a p p o r t i e d e l l a c i v i l t à m e d i t e r r a n e a , u n i t o a l d i n a m i s m o d e l l ' E u r o p a c o n t e m p o r a n e a , i l v a l o r e d e l l ' i n c o n t r o t r a c u l t u r e , r a d i c e d i q u e l l a u m a n i t à d e l M e d i t e r r a n e o e d e l l ' A d r i a t i c o c h e r a p p r e s e n t a u n c r o g i u o l o i n i m i t a b i l e e a f f a s c i n a n t e d i p o p o l i . U n a i d e n t i t à n e l c o n t i n u o a r r i c c h i m e n t o d i c h i n o n t e m e c o n v i v e n z a e c o n f r o n t o t r a c u l t u r e e l i n g u e d i v e r s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , a l l a s e d u t a s o l e n n e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i C a p o d i s t r i a . " C a p o d i s t r i a - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - n o m e e v o c a t i v o d i u n r u o l o a s s u n t o n e l c o r s o d e i s e c o l i c o m e c i t t à c o s t i e r a e c o m m e r c i a l e , s i m b o l o d i i n c o n t r o e c a n t i e r e p e r m a n e n t e d e l l e d i v e r s e t r a d i z i o n i . L a s u a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a l ' h a v i s t a n a t u r a l m e n t e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a n a v i g a z i o n e e p e r g l i s c a m b i t r a l ' E u r o p a c e n t r a l e e q u e l l a m e r i d i o n a l e . L a c i t t à n e l c o r s o d e i s e c o l i è s t a t a a b i t a t a d a u n a p l u r a l i t à d i e t n i e , r e l i g i o n i , l i n g u e , l a b o r a t o r i o d i u n l u o g o d o v e l a c o n v i v e n z a è s t a t a n o n s o l o p o s s i b i l e m a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r i l s u o s v i l u p p o " . " Q u e s t o s p i r i t o d i a p e r t u r a e d i a c c o g l i e n z a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - r a p p r e s e n t a e l e m e n t o i n t e g r a n t e n e l p a t r i m o n i o d i K o p e r - C a p o d i s t r i a ; u n a r i s o r s a f a r o p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ; u n v a l o r e n o n s c o n t a t o o a s t r a t t o m a c o n s a p e v o l e , f r u t t o d i p o l i t i c h e i l l u m i n a t e e l u n g i m i r a n t i d e l l e a t t i v i t à p r o p r i e a l l e i s t i t u z i o n i e a l l a s o c i e t à c i v i l e , i n c u i q u e s t o C o n s i g l i o c o m u n a l e è c e n t r o n e v r a l g i c o " .