R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e , p r e s a d a i f r a t i d e l c o m p l e s s o d e l l a B a s i l i c a d i S a n t ' A n t o n i o d i P a d o v a , d i f a r r i t o r n a r e a P i r a i n o i n S l o v e n i a l a P a l a c o n l a M a d o n n a d e l b a m b i n o e i s a n t i m e r i t e r e b b e u n u l t e r i o r e a p p r o f o n d i m e n t o . L e v i c e n d e d e g l i i t a l i a n i d e l c o n f i n e o r i e n t a l e r a p p r e s e n t a n o u n a f e r i t a n e l l a n o s t r a m e m o r i a n a z i o n a l e e l a s t o r i a d e l l a p a l a s a c r a s e g u e q u e l l e v i c e n d e e q u e l l e d e l s e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e , p e r i o d o i n c u i l ’ o p e r a v e n n e p o r t a t a a P a d o v a p r o p r i o p e r s a l v a r l a d a l c o n f l i t t o a l l o r a i n a t t o . A n c h e a l l a l u c e d i q u e l l e v i c e n d e , l a r e s t i t u z i o n e d e f i n i t i v a c i l a s c i a a l q u a n t o p e r p l e s s o , i n q u a n t o s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t a a l l a t r a g e d i a d e l l ’ e s o d o , e p r o p r i o a l l a l u c e d i q u e l l e s t o r i e s a r e b b e a u s p i c a b i l e u n p r e s t i t o t e m p o r a n e o . L a d e c i s i o n e d i u n r i e n t r o d e f i n i t i v o d e l l a P a l a a P i r a i n o , s e n o n i r r e v o c a b i l e , a v r e b b e s e n s o s o l o s e i G o v e r n i d e l l e N a z i o n i n a t e d a l l a d i s s o l u z i o n e d e l l a e x J u g o s l a v i a r i c o n o s c e s s e r o n e l r i e n t r o d e l l ’ o p e r a u n m o m e n t o p e r i l r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d e l l e s o f f e r e n z e p e r l e p e r s e c u z i o n i c h e g l i i t a l i a n i s u b i r o n o , t r a i n f o i b a m e n t i e e s o d o f o r z a t o ” . L o d i c h i a r a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a D e P r i a m o .