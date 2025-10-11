R o m a , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S a r à l a d o d i c e s i m a v o l t a c h e u n P a p a s i r e c a i n v i s i t a a l Q u i r i n a l e , l ' a n t i c a r e s i d e n z a d e i P o n t e f i c i , c o n s i d e r a n d o a n c h e q u e l l a d i P i o X I I a l R e V i t t o r i o E m a n u e l e I I I e a l l a R e g i n a E l e n a . M a r t e d ì p r o s s i m o L e o n e X I V s a r à r i c e v u t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , e r i c a m b i e r à c o s ì l a v i s i t a d e l C a p o d e l l o S t a t o i n V a t i c a n o d e l 6 g i u g n o s c o r s o , n e a n c h e u n m e s e d o p o l ' e l e z i o n e d e l l ' a t t u a l e P o n t e f i c e . N e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a f u G i o v a n n i X X I I I i l p r i m o P a p a a r e c a r s i i n v i s i t a i n I t a l i a , r i c e v u t o l ' 1 1 m a g g i o d e l 1 9 6 3 d a A n t o n i o S e g n i , d a l q u a l e s i r e c ò a n c h e P a o l o V I l ' 1 1 g e n n a i o d e l 1 9 6 4 . S e m p r e M o n t i n i , i l 2 1 m a r z o d e l 1 9 6 6 f u r i c e v u t o d a G i u s e p p e S a r a g a t . G i o v a n n i P a o l o I I e b b e m o d o i n v e c e d i i n c o n t r a r e b e n t r e C a p i d i S t a t o : S a n d r o P e r t i n i , i l 2 g i u g n o d e l 1 9 8 4 , a n c h e s e n o n m a n c a r o n o o c c a s i o n i d i f a c c i a a f a c c i a i n f o r m a l i d a t a l a f o r t e a m i c i z i a t r a i d u e ; F r a n c e s c o C o s s i g a , i l 1 8 g e n n a i o d e l 1 9 8 6 ; O s c a r L u i g i S c a l f a r o , i l 2 0 o t t o b r e 1 9 9 8 . B e n e d e t t o X V I i n c o n t r ò C a r l o A z e g l i o C i a m p i i l 2 4 g i u g n o 2 0 0 5 e i l 4 o t t o b r e 2 0 0 8 G i o r g i o N a p o l i t a n o , c o n i l q u a l e s i s v i l u p p ò n e l c o r s o d e g l i a n n i s u c c e s s i v i u n r a p p o r t o m o l t o i n t e n s o , f i n o a l c o m m o v e n t e s a l u t o t r a i d u e i l 4 f e b b r a i o d e l 2 0 1 3 i n o c c a s i o n e d e l c o n c e r t o p e r l ' a n n i v e r s a r i o d e i P a t t i l a t e r a n e n s i , c h e s e m b r a v a s e g n a r e i l c o n g e d o d e l C a p o d e l l o S t a t o a l t e r m i n e d e l s e t t e n n a t o e d i n v e c e p r e c e d e t t e d i u n a s e t t i m a n a l e d i m i s s i o n i d i R a t z i n g e r e d i d u e m e s i l a r i e l e z i o n e d i N a p o l i t a n o . Q u e s t ' u l t i m o i l 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 r i c e v e t t e F r a n c e s c o , c h e t o r n ò p e r l a s e c o n d a v o l t a a l Q u i r i n a l e i l 1 0 g i u g n o d e l 2 0 1 7 p e r i n c o n t r a r e S e r g i o M a t t a r e l l a . N e l l a s t o r i a d e l R e g n o d ' I t a l i a l a p r i m a e u l t i m a v i s i t a d i u n P o n t e f i c e a d u n r e f u q u e l l a d i P i o X I I , c h e i l 2 8 d i c e m b r e 1 9 3 9 , a s s e n t e B e n i t o M u s s o l i n i , r e s t i t u ì l a c o r t e s i a a V i t t o r i o E m a n u e l e I I I , c h e s e t t e g i o r n i p r i m a s i e r a r e c a t o i n V a t i c a n o . D i e c i a n n i p r i m a , i l 7 g i u g n o 1 9 2 9 , p o c h i m e s i d o p o l a f i r m a d e i p a t t i L a t e r a n e n s i , i s o v r a n i d ' I t a l i a s i e r a n o r e c a t i i n V a t i c a n o p e r i n c o n t r a r e P i o X I , q u a s i a s u g g e l l a r e l a f i n e d e l l a q u e s t i o n e r o m a n a 5 9 a n n i d o p o l a b r e c c i a d i P o r t a P i a . I l p o n t e f i c e n o n r i c a m b i ò l a v i s i t a , a f a r l o f u q u a l c h e g i o r n o d o p o i l s e g r e t a r i o d i S t a t o , P i e t r o G a s p a r r i .