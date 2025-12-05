A b u D h a b i , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a s a l e s u l p a l c o d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l B r i d g e S u m m i t , i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o “ d e b u t ” a l m o n d o d e d i c a t o a m e d i a , c o n t e n u t i e d e n t e r t a i n m e n t , i n p r o g r a m m a d a l l ’ 8 a l 1 0 d i c e m b r e a l l ’ A b u D h a b i N a t i o n a l E x h i b i t i o n C e n t r e ( A d n e c ) . T r a g l i o l t r e 4 0 0 s p e a k e r g l o b a l i c i s a r a n n o a n c h e g l i i t a l i a n i F a b r i z i o R o m a n o , L u c a I a n d o l i e S t e p h a n e T i m p a n o , a t e s t i m o n i a r e i l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e n e l r i d i s e g n a r e i l f u t u r o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l o s p o r t - e n t e r t a i n m e n t . I n t r e g i o r n i , B r i d g e t r a s f o r m e r à A d n e c i n u n v e r o e c o s i s t e m a g l o b a l e d e l l a c o m u n i c a z i o n e : o l t r e 6 0 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i , p i ù d i 4 0 0 r e l a t o r i i n t e r n a z i o n a l i , c i r c a 3 0 0 e s p o s i t o r i e o l t r e 3 0 0 a t t i v i t à t r a p a n e l , t a l k , w o r k s h o p e s e s s i o n i i n t e r a t t i v e , d i s t r i b u i t e s u s e i a r e e p e r o l t r e 1 5 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a . I l p r o g r a m m a s i a r t i c o l a i n s e t t e c o n t e n t t r a c k – M e d i a , C r e a t o r E c o n o m y , M u s i c a , G a m i n g , T e c h , M a r k e t i n g e P i c t u r e ( s t o r y t e l l i n g v i s i v o ) – c h e c o p r o n o l ’ i n t e r o s p e t t r o d e l l ’ e c o n o m i a d e i c o n t e n u t i : d a l l e r e d a z i o n i a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l , d a l l ’ A I g e n e r a t i v a a l l a c r e a t o r e c o n o m y , d a g l i e S p o r t a l l e p r o d u z i o n i a u d i o v i s i v e p i ù i n n o v a t i v e . L ’ o b i e t t i v o d i c h i a r a t o è c o s t r u i r e u n p o n t e t r a s t o r i e , t e c n o l o g i e e m o d e l l i d i b u s i n e s s , p e r d e f i n i r e l e t r a i e t t o r i e d e i m e d i a e d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o n e l p r o s s i m o d e c e n n i o . L a p r e s e n z a i t a l i a n a i n t e r p r e t a p e r f e t t a m e n t e l o s p i r i t o d i c o n v e r g e n z a d e l S u m m i t : F a b r i z i o R o m a n o , t r a i g i o r n a l i s t i c a l c i s t i c i p i ù i n f l u e n t i a l m o n d o , p o r t e r à a B r i d g e i l m o d e l l o d i u n o s t o r y t e l l i n g s p o r t i v o c h e v i v e t r a b r e a k i n g n e w s , p i a t t a f o r m e d i g i t a l i e c o m m u n i t y g l o b a l i , c o n s e s s i o n i d e d i c a t e a c o m e i m e d i a s p o r t i v i s t a n n o c a m b i a n d o l i n g u a g g i o , t e m p i e r e l a z i o n i c o n i f a n . L u c a I a n d o l i , D e a n e D i s t i n g u i s h e d C h a i r a l C o l l i n s C o l l e g e o f P r o f e s s i o n a l S t u d i e s d e l l a S t . J o h n ’ s U n i v e r s i t y , è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e s u i m p r e n d i t o r i a l i t à , i n t e r a z i o n e u o m o – I A e d e s i g n t h i n k i n g . A B r i d g e i n t e r v e r r à s u l f u t u r o d e l l ’ e d u c a z i o n e a i m e d i a e s u l l ’ u s o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e l e v a p e r n u o v i m o d e l l i d i a p p r e n d i m e n t o e i n n o v a z i o n e . P a r t e c i p e r à a n c h e S t e p h a n e T i m p a n o , c e o d i A s p i r e ( a d v a n c e d t e c h n o l o g y r e s e a r c h d i A b u D h a b i ) e f i g u r a c h i a v e n e l l ’ A u t o n o m o u s R a c i n g L e a g u e . R a c c o n t e r à c o m e c o l l e g a r e r i c e r c a d ’ a v a n g u a r d i a , r o b o t i c a , s p o r t e i n t r a t t e n i m e n t o , t r a s f o r m a n d o l a d e e p t e c h i n e s p e r i e n z e c o n c r e t e p e r i l p u b b l i c o e i n n u o v e i n d u s t r i e . I n s i e m e , i t r e r e l a t o r i i t a l i a n i a t t r a v e r s a n o t r e p i l a s t r i d e l S u m m i t – m e d i a , a c c a d e m i a e t e c n o l o g i a – p o s i z i o n a n d o l ’ I t a l i a c o m e i n t e r l o c u t o r e s t r a t e g i c o i n u n c o n t e s t o d o m i n a t o d a g r a n d i p i a t t a f o r m e , c a p i t a l i i n t e r n a z i o n a l i e c r e a t o r i g l o b a l i . P e r l ’ e c o s i s t e m a i t a l i a n o d e i m e d i a e d e l l e i n d u s t r i e c r e a t i v e , B r i d g e r a p p r e s e n t a l ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t a r s i c o n i l l u o g o d o v e s i s t a s c r i v e n d o , o g g i , l a p r o s s i m a s t a g i o n e d e l l ’ e c o n o m i a d e i c o n t e n u t i : d a g l i s t a n d a r d p e r l ’ A I a l l e n u o v e m e t r i c h e d e l v a l o r e c u l t u r a l e , p a s s a n d o p e r l ’ i m p a t t o d i g a m i n g , m u s i c a e c r e a t o r s u l l a d i p l o m a z i a c u l t u r a l e e s u l l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o .