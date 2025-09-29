A s t a n a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R i s p e t t o a l l e c r i s i i n t e r n a z i o n a l i i n a t t o " l ' I t a l i a a p p r e z z a m o l t o l a p o s i z i o n e d e l K a z a k h s t a n d i f a r e r i f e r i m e n t o c o s t a n t e m e n t e a i c r i t e r i d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e e q u i n d i a l l a p a c e , a l l a c o n v i v e n z a , a l l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . S o n o t e m i e c r i t e r i d i c o m p o r t a m e n t o c h e c i u n i s c o n o e c h e s o n o a l l a b a s e d e l l a n o s t r a a m i c i z i a , r a f f o r z a n d o l a u l t e r i o r m e n t e . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e f a r e r i f e r i m e n t o a t u t t i g l i s f o r z i p o s s i b i l i c h e v i s o n o p e r m e t t e r e p a c e n e l m o n d o e p e r r i b a d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l m u l t i l a t e r a l i s m o e d e l l a p a r i d i g n i t à d i o g n i S t a t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o a d A s t a n a c o n l ' o m o l o g o d e l K a z a k h s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v . " I n t u t t o q u e s t o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - l a n o s t r a a m i c i z i a r a p p r e s e n t a a n c h e u n m e s s a g g i o , u n e s e m p i o n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d i c o m e s i c o s t r u i s c o n o r a p p o r t i p o s i t i v i c h e v a n n o a b e n e f i c i o d e l l e p o p o l a z i o n i , d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , i n t e n d e n d o s i e c o l l a b o r a n d o c o n i n t e n s i t à c r e s c e n t e . P e r q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , p e r q u e s t a a m i c i z i a , s o n o m o l t o g r a t o , a n o m e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a , a l K a z a k h s t a n e a l p r e s i d e n t e T o k a y e v , p e r l ' a z i o n e c h e s v o l g e n e l l e r e l a z i o n i c o n i l n o s t r o P a e s e e n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . " A b b i a m o p a r l a t o - h a p o i s p i e g a t o M a t t a r e l l a - d e l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , c o n l a p r e o c c u p a z i o n e d i v e d e r r i a f f i o r a r e d e i c o m p o r t a m e n t i c o n c r i t e r i d i c a r a t t e r e u n i l a t e r a l e e c o n r i c o r s o a l l a f o r z a m i l i t a r e , f e n o m e n i c h e s p e r a v a m o f o s s e r o o r m a i b a n d i t i o p e r l o m e n o i n r e g r e s s i o n e n e l m o n d o , c h e d i s t r a g g o n o d a l l e g r a n d i s f i d e e p o c a l i c h e l ' u m a n i t à h a d i f r o n t e : q u e l l a d e l l ' a m b i e n t e , l e e s i g e n z e d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o d i u n m o n d o s e m p r e p i ù i n t e g r a t o , l e e s i g e n z e s a n i t a r i e s e m p r e p i ù g l o b a l i . Q u e s t e t e n d e n z e c h e p r e o c c u p a n o K a z a k h s t a n e I t a l i a m a n i f e s t a n o d i s i n t e r e s s e p e r l e v e r e a t t e s e d e l l e p o p o l a z i o n i , c h e s o n o d i p a c e , d i b e n e s s e r e , d i c r e s c i t a , d i c o n v i v e n z a , d i s e r e n i t à " .