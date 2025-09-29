A s t a n a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o l i e t i s s i m o d i e s s e r e a d A s t a n a p e r a f f e r m a r e , c o m e h a f a t t o i l p r e s i d e n t e T o k a y e v n e l l a s u a v i s i t a a R o m a l ' a n n o p a s s a t o , l ' a m i c i z i a c h e l e g a K a z a k h s t a n e I t a l i a . A q u e s t a a m i c i z i a i l p r e s i d e n t e T o k a y e v h a f o r t e m e n t e i m p r e s s o u n ' a c c e l e r a z i o n e e u n c o n t r i b u t o d e c i s i v o . N e g l i u l t i m i t e m p i v i s o n o s t a t i m o l t i i n c o n t r i a d a l t o l i v e l l o , r e c e n t e m e n t e è v e n u t a q u i l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n a , M e l o n i , v i s o n o m o l t i c o n t a t t i c h e p r o d u c o n o u n ' a c c e l e r a z i o n e d e l l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e , c h e s u l p i a n o e c o n o m i c o è p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s a . E c h e i n t e n d i a m o s v i l u p p a r e u l t e r i o r m e n t e , a c c r e s c e r e e a c c e l e r a r e c o n r e a l i z z a z i o n i i n s e t t o r i t r a d i z i o n a l i , c o m e t r a s p o r t i e n e r g i a e i n f r a s t r u t t u r e , m a i n s e t t o r i i n n o v a t i v i , q u e l l i c h e i l K a z a k h s t a n s t a m o l t o c u r a n d o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o a d A s t a n a c o n l ' o m o l o g o d e l K a z a k h s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v . " D o m a n i - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i s i t e r ò q u e s t o g r a n d e c e n t r o d i d e c i s i v a s p i n t a v e r s o l ' i n n o v a z i o n e c h e è q u i i n K a z a k h s t a n . I l p r e s i d e n t e h a r i c o r d a t o a n c h e l e g r a n d i r e l a z i o n i c u l t u r a l i c h e i n t e r c o r r o n o t r a K a z a k h s t a n e I t a l i a , n o n a c a s o l ' I t a l i a h a a p p e n a a p e r t o q u i a d A s t a n a l ' I s t i t u t o d i c u l t u r a i t a l i a n o , i l p r i m o n e l l ' i n t e r a r e g i o n e d e l C e n t r o A s i a , p e r c o r r i s p o n d e r e a q u e s t o i n t e r e s s e v i c e n d e v o l e d i c a r a t t e r e c u l t u r a l e c h e v i è t r a i n o s t r i P a e s i . È a m p i a e d i g r a n d e i m p o r t a n z a l a c o l l a b o r a z i o n e c h e c ' è t r a l e n o s t r e u n i v e r s i t à , q u e l l a c h e c h e h a c o i n v o l t o i l P o l i t e c n i c o d e l l e M a r c h e è d i g r a n d e s i g n i f i c a t o , m a è i m p o r t a n t e a c c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t e f o r m e d i c o l l a b o r a z i o n e c o n s c a m b i d i s t u d e n t i e d o c e n t i . G l i s t u d e n t i k a z a k i c h e s o n o i n I t a l i a s o n o u n o e v e n t o p r e z i o s o d i a m i c i z i a e d i r a c c o r d o t r a i n o s t r i P a e s i , o c c o r r e i n t e n s i f i c a r e l a c o l l a b o r a z i o n e u n i v e r s i t a r i a e q u e l l a s u l p i a n o d e l l ' i s t r u z i o n e i n g e n e r a l e " . " C o s ì c o m e è i m p o r t a n t e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - s v i l u p p a r l a s u l p i a n o c u l t u r a l e i n q u a l u n q u e a m b i t o . L o s t i a m o f a c e n d o s e m p r e d i p i ù , a n c h e p e r c h è s i a m o d u e P a e s i c h e h a n n o a l l e s p a l l e u n a l u n g a t r a d i z i o n e s t o r i c a d i p a t r i m o n i c u l t u r a l i , a r c h e o l o g i c i , d i s e n s i b i l i t à c u l t u r a l e e q u e s t o r i c h i e d e u n ' u l t e r i o r e a c c e l e r a z i o n e s u q u e s t o v e r s a n t e " .