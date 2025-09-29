A s t a n a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l K a z a k h s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v , h a c o n f e r i t o a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , l ' O r d i n e d e l l ' A m i c i z i a d i p r i m o g r a d o i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o t r a i d u e s v o l t o s i q u e s t a m a t t i n a a d A s t a n a . U n a o n o r i f i c e n z a c h e v u o l e s o t t o l i n e a r e l o " s t r a o r d i n a r i o c o n t r i b u t o " d e l C a p o d e l l o S t a t o i t a l i a n o a l r a f f o r z a m e n t o d e l l ' a m i c i z i a e d e l l a c o o p e r a z i o n e t r a i d u e P a e s i . T o k a y e v h a d e s c r i t t o M a t t a r e l l a c o m e u n l e a d e r c h e g o d e d e l s o s t e g n o d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i e u n p o l i t i c o i n f l u e n t e a l i v e l l o m o n d i a l e e h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o i m p o r t a n t e s v o l t o d a l l ' I t a l i a n e l m a n t e n i m e n t o d e l l a s i c u r e z z a r e g i o n a l e e g l o b a l e , c o n u n c o i n v o l g i m e n t o q u i n d i n e l l a r i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i i n t e r n a z i o n a l i . I n f i n e T o k a y e v h a r i c o r d a t o l a s t r e t t a c o o p e r a z i o n e t r a I t a l i a e K a z a k h s t a n n e l l ' a m b i t o d e g l i o r g a n i s m i m u l t i l a t e r a l i .