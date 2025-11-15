B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p i ù c h e m a i l e m u n i c i p a l i t à s o n o p r o t a g o n i s t e d i u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a s t o r i a g l o b a l e . N e l m o n d o , a t t r a v e r s a t o d a t e n s i o n i p r o f o n d e , g e o p o l i t i c h e e c l i m a t i c h e , d a s p i n t e r e g r e s s i v e , l e c i t t à n o n s o n o s o l t a n t o l u o g h i i n c u i r i p a r a r e , s o n o f u c i n e d i u m a n i t à , i n c o n t r o t r a i p o p o l i , n o d i d i u n a r e t e i n c u i s i v i v o n o e s p e r i e n z e c h e p o s s o n o m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e n o s t r e s o c i e t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a B e r l i n o p e r l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r . " V o r r e i a n c o r a u n a v o l t a r i n g r a z i a r e , m a n o n s a r à m a i a b b a s t a n z a , i l p r e s i d e n t e S t e i n m e i e r p e r q u e s t a i n i z i a t i v a - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o i t a l i a n o - e p e r l ' a c c o g l i e n z a o g g i i n q u e s t a s p l e n d i d a c o r n i c e d i P a l a z z o B e l l e v u e " , c h e " c o n f e r i s c e s o l e n n i t à a l P r e m i o . S o n o t r a s c o r s i c i n q u e a n n i d a l l a p r i m a e d i z i o n e , n a t a n e l c o n t e s t o d e l l ' e m e r g e n z a p a n d e m i c a , d a l l a v o l o n t à d i r e n d e r e a n c o r a p i ù i n t e n s o i l r a p p o r t o d i s o l i d a r i e t à c h e c i h a u n i t i i n q u e l l e c i r c o s t a n z e d r a m m a t i c h e " . " G i u n t i a q u e s t a t e r z a e d i z i o n e p o s s i a m o r i s c o n t r a r e c h e q u e l l a s c e l t a - v a l o r i z z a r e i C o m u n i n e l l ' a m b i t o d e l l ' a m i c i z i a c h e u n i s c e i n o s t r i p o p o l i - s i a s t a t a u n a d e c i s i o n e d a v v e r o l u n g i m i r a n t e . I l P r e m i o v a l o r i z z a i l r u o l o d e i C o m u n i e i n c o r a g g i a l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i a t e s s e r e s e m p r e n u o v i r a p p o r t i c o n l e r e a l t à d i a l t r i P a e s i , s v i l u p p a n d o c o s ì u n a v e r a e p r o p r i a r e t e d i d i p l o m a z i a c o m u n a l e . G e m e l l a g g i , r e t e d i c o o p e r a z i o n e , s c a m b i c u l t u r a l i , p r o g e t t i c o n g i u n t i t r a C o m u n i d i G e r m a n i a e I t a l i a p e r m e t t o n o d i a c c r e s c e r e l a r e c i p r o c a c o n o s c e n z a , s v i l u p p a n d o c o o p e r a z i o n e e f i d u c i a . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a i C o m u n i d e i d u e P a e s i , u n e n d o l e r i s p e t t i v e m e m o r i e , i d e n t i t à , a s p i r a z i o n i , d à a i p r o p r i c o n c i t t a d i n i u n e s e m p i o t a n g i b i l e d e i b e n e f i c i c h e d e r i v a n o d a l l ' a p e r t u r a a l m o n d o , d a l l a c o n d i v i s i o n e . L e c o m u n i t à l o c a l i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - i n q u e s t o m o d o n o n s o n o s o l t a n t o a m b a s c i a t r i c i d e i v a l o r i d e l l a p r o p r i a c o m u n i t à , m a d a n n o v i t a a d u n m o d e l l o r i c c o d i f i d u c i a n e l l ' a v v e n i r e , c h e c i u n i s c e n e l l a c o r n i c e e u r o p e a " .