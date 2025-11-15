B e r l i n o , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , è a c o l l o q u i o a p a l a z z o B e l l e v u e , a B e r l i n o , c o n l ' o m o l o g o t e d e s c o F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r . S u c c e s s i v a m e n t e , a l l e 1 6 , i d u e C a p i d i S t a t o i n t e r v e r r a n n o a l l a c o n s e g n a d e l ' P r e m i o d e i P r e s i d e n t i p e r l a c o o p e r a z i o n e c o m u n a l e t r a I t a l i a e G e r m a n i a ' . G i u n t o a l l a t e r z a e d i z i o n e , i l r i c o n o s c i m e n t o , g i à c o n f e r i t o n e l 2 0 2 1 e n e l 2 0 2 3 , è s t a t o i s t i t u i t o d a M a t t a r e l l a e S t e i n m e i e r n e l s e t t e m b r e 2 0 2 0 a l l ' i n d o m a n i d e l l ' e m e r g e n z a C o v i d , p e r r e n d e r e o m a g g i o a l l a c o o p e r a z i o n e i t a l o - t e d e s c a a l i v e l l o m u n i c i p a l e e p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e d i g e m e l l a g g i o e p r o g e t t i o r i e n t a t i a l f u t u r o . I n p a r t i c o l a r e i l P r e m i o p u n t a a v a l o r i z z a r e c o l l a b o r a z i o n i t r a C o m u n i i n I t a l i a e G e r m a n i a s o p r a t t u t t o n e i s e t t o r i ' G i o v a n i e d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e ' , ' I m p e g n o c i v i c o ' , ' E u r o p a e c u l t u r a d e l l a m e m o r i a ' , ' S o s t e n i b i l i t à e c o e s i o n e s o c i a l e ' . L ' i n i z i a t i v a , f i n a n z i a t a p a r i t a r i a m e n t e d a i d u e m i n i s t e r i d e g l i E s t e r i , h a u n a d o t a z i o n e c o m p l e s s i v a d i 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , c o n p r e m i f i n o a 5 0 . 0 0 0 p e r p r o g e t t o . D o m a n i i n v e c e M a t t a r e l l a p a r l e r à a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d i L u t t o n a z i o n a l e , d o p o a v e r r e s o o m a g g i o , i n s i e m e a S t e i n m e i e r , a l M e m o r i a l e c e n t r a l e d e l l a R e p u b b l i c a f e d e r a l e d i G e r m a n i a p e r l e V i t t i m e d e l l a g u e r r a e d e l l a t i r a n n i a , a 8 0 a n n i d a l l a c o n c l u s i o n e d e l S e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e . I l G i o r n o d i L u t t o N a z i o n a l e f u i n t r o d o t t o n e l 1 9 1 9 c o m e g i o r n o d i c o m m e m o r a z i o n e p e r i c a d u t i d e l l a P r i m a g u e r r a m o n d i a l e . L a p r i m a c e r i m o n i a u f f i c i a l e e b b e l u o g o n e l 1 9 2 2 a l R e i c h s t a g d i B e r l i n o . N e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e d i G e r m a n i a , f u r e i n t r o d o t t o n e l 1 9 5 2 c o m e g i o r n o d i " l u t t o n a z i o n a l e " , c h e i n c l u d e a n c h e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l a g u e r r a . Q u e s t ' a n n o , p e r l a p r i m a v o l t a , s a r a n n o r i c o r d a t e e s p l i c i t a m e n t e l e p e r s o n e p e r s e g u i t a t e e u c c i s e d u r a n t e i l n a z i s m o a c a u s a d e l l o r o g e n e r e o d e l l a l o r o i d e n t i t à s e s s u a l e . S a r a n n o i n o l t r e i n c l u s i g l i a g e n t i d i p o l i z i a c h e h a n n o p e r s o l a v i t a n e l l ' a d e m p i m e n t o d e l l o r o d o v e r e .