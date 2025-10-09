S a n P a o l o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È i m p o r t a n t e , p e r m e , c h e s o n o s t a t o i n v i t a t o d a l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e b r a s i l i a n o e d e l S e n a t o f e d e r a l e , a v e r e v o l u t o , p r i m a a n c o r a d i a n d a r e a B r a s i l i a , u n i n c o n t r o c o n v o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a c o m u n i t à i t a l i a n a a S a n P a o l o . D a q u i è n a t a l a p i c c o l a l e g g e n d a d e g l i i t a l i a n i i n B r a s i l e , d e l l a c a p a c i t à c h e h a n n o a v u t o a l c u n e f a m i g l i e , n e l c o s t r u i r e i l B r a s i l e m o d e r n o . I l B r a s i l e c h e s t a c o n t i n u a n d o a c r e s c e r e , p u r t r a m i l l e d i f f i c o l t à . S t a c o n t i n u a n d o a d e s s e r e u n p u n t o d i g r a n d e s p e r a n z a p e r t u t t o i l c o n t i n e n t e s u d a m e r i c a n o e n o n s o l o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n c o n t r a n d o l a c o m u n i t à i t a l i a n a a S a n P a o l o , " Q u i i n B r a s i l e , s e c o n t i a m o i d i s c e n d e n t i d e g l i i t a l i a n i o l t r e a q u e l l i c h e s o n o v e n u t i i n e p o c a p i ù r e c e n t e , l e c i f r e s o n o i m p r e s s i o n a n t i : s i p a r l a a d d i r i t t u r a d i 3 0 m i l i o n i . L a n o s t r a p r e s e n z a c u l t u r a l e , s o c i a l e , e c o n o m i c a , m a a n c h e s e m p l i c e m e n t e d i c o s t u m e , i n B r a s i l e - h a s o t t o l i n e a t o l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o - c o n t i n u a a d e s s e r e i m p o r t a n t e . I o s o c h e v o i f a t e o n o r e a l l ’ I t a l i a : s i e t e a m b a s c i a t o r i i t a l i a n i . S i e t e a m b a s c i a t o r i i t a l i a n i n e l t e r r i t o r i o e n e l l ’ a m b i e n t e i n c u i v i v e t e e o p e r a t e . E d i q u e s t o n o i , p o l i t i c i i t a l i a n i , v i d o b b i a m o e s s e r e g r a t i . P e r c h é d e l l ’ I t a l i a , d e l m a d e i n I t a l y , s i p u ò p a r l a r b e n e — e s i p a r l a b e n e — c o n g r a n d e s i m p a t i a , c o n g r a n d e s t i m a d e l f o o d , d e l l a m o d a , d e l l a t e c n o l o g i a e d i t a n t o a l t r o " . " S o n o v e n u t o a r i n g r a z i a r v i p e r q u e l l o c h e f a t e p e r i l b u o n n o m e d e l l ’ I t a l i a . I l G o v e r n o i t a l i a n o h a r i a c q u i s t a t o u n a c e n t r a l i t à i m p o r t a n t e , g r a z i e a l l a s t a b i l i t à , g r a z i e a l l a c a p a c i t à d e l l a n o s t r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , g r a z i e a l l ’ e s e m p i o c h e v o i d a t e n e i t e r r i t o r i d i t u t t o i l m o n d o , i n p a r t i c o l a r e q u i , i n B r a s i l e . I o s o n o u n o c h e l ’ a m o r e p e r l ’ I t a l i a c e l ’ h a i n f o r m a s p i c c a t a s i n d a q u a n d o h o c o m i n c i a t o a c a p i r e q u a l e r a i l m i o i m p e g n o , n o n s o l o p r o f e s s i o n a l e c o m e a v v o c a t o , m a a n c h e c o m e p o l i t i c o . E q u i n d i - h a c o n c l u s o L a R u s s a - n e i l i m i t i d e l p o s s i b i l e e d e l l e m i e m o d e s t e f o r z e , s o n o a v o s t r a d i s p o s i z i o n e " .