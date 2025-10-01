B a k u , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a è o r g o g l i o s a d i p a r t e c i p a r e i n s i e m e a l l ' A z e r b a i g i a n i n q u e s t a i n i z i a t i v a . S o n o l i e t i s s i m o c h e s t i a m o d a n d o u n e s e m p i o d i g r a n d e r i l i e v o n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e s u c o m e s i f a , s i m e t t e i n s i e m e l ' a p p r o f o n d i m e n t o , l o s v i l u p p o , l a f o r m a z i o n e d e i n o s t r i t a l e n t i . I n q u e s t o m o m e n t o d i c o n d i z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e v e d o n o c o n f l i t t i d r a m m a t i c i e t e n s i o n i d i c u i f a r e m m o v o l e n t i e r i a m e n o , c o l l a b o r a r e e s v i l u p p a r e s u l p i a n o e c o n o m i c o , i n d u s t r i a l e m a a n c h e s u l p i a n o d e l l a c u l t u r a , d e l l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i , d e l l ' e m e r s i o n e d e i l o r o t a l e n t i è i l m o d o c o n c u i d o v r e b b e p r o c e d e r e c o s t a n t e m e n t e l ' u m a n i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l c o r s o d e l l a v i s i t a a B a k u , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o d e l l ' A z e r b a i g i a n , I l h a m A l y e v , a l l ' u n i v e r s i t à i t a l o - a z e r b a i g i a n a , c h e v e d e l a c o l l a b o r a z i o n e d i c i n q u e a t e n e i d e l n o s t r o P a e s e ( B o l o g n a , ' L a S a p i e n z a ' , L u i s s , P o l i t e c n i c i d i M i l a n o e T o r i n o ) . " L e s f i d e s o n o t a n t e , a b b i a m o l e s f i d e g l o b a l i d i o g n i g e n e r e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e s e n z a l a c u l t u r a , l ' a p p r o f o n d i m e n t o d e l l a r i c e r c a è i m p o s s i b i l e a f f r o n t a r l e . E q u e s t o è q u e l l o c h e A z e r b a i g i a n e I t a l i a s a n n o e s u q u e s t o c o l l a b o r a n o " .