R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C a m b i o a l v e r t i c e p e r I t a l f a r m a c o . D a l l ’ i n i z i o d i o t t o b r e , F r a n c e s c o D i M a r c o è h a p r e s o i l r u o l o d i G r o u p C e o D e s i g n a t e d e l l ’ a z i e n d a f a r m a c e u t i c a i t a l i a n a , p e r l a q u a l e a s s u m e r à f o r m a l m e n t e l ’ i n c a r i c o d i G r o u p C e o a p a r t i r e d a l 1 g e n n a i o 2 0 2 6 i n s o s t i t u z i o n e d i C a r l o s B a r a l l o b r e , a l t e r m i n e d i u n p e r i o d o d i a f f i a n c a m e n t o f r a i d u e m a n a g e r . Q u e s t o i n g r e s s o s e g n a l ’ a v v i o p e r i l G r u p p o I t a l f a r m a c o d i u n a n u o v a f a s e d i s v i l u p p o f o n d a t a s u i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p e r s o n e . " G u i d a r e I t a l f a r m a c o è p e r m e u n o n o r e e u n a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à - d i c h i a r a D i M a r c o a l l ’ A d n k r o n o s - I n t e n d o m e t t e r e a f r u t t o l a m i a e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e p e r a c c o m p a g n a r e i l G r u p p o i n u n a n u o v a f a s e d i c r e s c i t a , m a n t e n e n d o s a l d i i s u o i v a l o r i f o n d a n t i : i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e " . B i o t e c n o l o g o d i f o r m a z i o n e , c o n o l t r e 2 5 a n n i d i e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o , i l n u o v o G r o u p C e o h a r i c o p e r t o r u o l i d i l e a d e r s h i p i n c o n t e s t i g l o b a l i c o m p l e s s i , m a t u r a n d o u n a p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e l l e d i n a m i c h e i n t e r n a z i o n a l i d e l l ’ i n d u s t r i a . I t a l f a r m a c o - i n f o r m a l ’ a z i e n d a - è o g g i u n a r e a l t à p r i v a t a i t a l i a n a c o n u n a f o r t e v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , p r e s e n t e i n p i ù d i 9 0 P a e s i e c o n o l t r e 3 . 8 0 0 c o l l a b o r a t o r i . " A b b i a m o s u p e r a t o i l m i l i a r d o d i e u r o d i f a t t u r a t o c o n s o l i d a t o – s p i e g a D i M a r c o – e c o n t i n u i a m o a c r e s c e r e g r a z i e a u n m o d e l l o o r i e n t a t o a l l u n g o t e r m i n e . L ’ o b i e t t i v o n o n è s o l o o t t e n e r e r i s u l t a t i e c o n o m i c i , m a m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d e i p a z i e n t i " . T r a i t r a t t i d i s t i n t i v i d e l l a f a r m a c e u t i c a , l ’ i n v e s t i m e n t o c o s t a n t e i n r i c e r c a e i n n o v a z i o n e . " C o n G i v i n o s t a t * , i l p r i m o f a r m a c o a p p r o v a t o i n E u r o p a p e r l a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e , a b b i a m o p o s t o l e b a s i p e r u n a s o l i d a f r a n c h i s e n e l l e m a l a t t i e r a r e " , s o t t o l i n e a i l m a n a g e r . " P a r a l l e l a m e n t e , l a s p e c i a l t y p h a r m a r e s t a u n p i l a s t r o s t r a t e g i c o : v o g l i a m o m i g l i o r a r e l ’ e f f i c a c i a e l ’ a c c e s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t i c o n s o l i d a t i , g e n e r a n d o v a l o r e s o s t e n i b i l e p e r i p a z i e n t i e p e r i s i s t e m i s a n i t a r i " . P e r D i M a r c o , l ’ i n n o v a z i o n e r a p p r e s e n t a l a c h i a v e d e l f u t u r o : " S i a m o s o l o a l l ’ i n i z i o d e l s e c o l o d e l l e b i o t e c n o l o g i e . L e o p p o r t u n i t à p e r i p a z i e n t i s o n o i m m e n s e - a g g i u n g e - C r e d i a m o n e l m o d e l l o I t a l i a , f a t t o d i e c c e l l e n z e c l i n i c h e e d i u n a f o r t e c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o e s a n i t a r i o " . C h i a r e l e p r i o r i t à d e l l a n u o v a l e a d e r s h i p : c o n s o l i d a r e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i s o t t o l a g u i d a d i C a r l o s B a r a l l o b r e e p r e p a r a r e l ’ a z i e n d a a u n a n u o v a f a s e d i e s p a n s i o n e . " S t i a m o e l a b o r a n d o u n p i a n o s t r a t e g i c o d e c e n n a l e - c h i a r i s c e i l G r o u p C e o D e s i g n a t e - c h e n o n m i s u r a l a c r e s c i t a s o l o i n n u m e r i , m a n e l l a c a p a c i t à d i i n n o v a r e , a m p l i a r e i l p o r t a f o g l i o e v a l o r i z z a r e l e p e r s o n e , c h e s o n o i l v e r o m o t o r e d i I t a l f a r m a c o " . R a d i c a t a i n I t a l i a m a p r o i e t t a t a s u i m e r c a t i g l o b a l i , I t a l f a r m a c o s i i n s e r i s c e i n u n c o m p a r t o – q u e l l o f a r m a c e u t i c o i t a l i a n o – t r a i p i ù d i n a m i c i d ’ E u r o p a . " I l s e t t o r e g e n e r a c i r c a i l 2 % d e l P i l n a z i o n a l e e i n v e s t e o l t r e 5 , 5 m i l i a r d i d i e u r o i n r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e p r o d u z i o n e o g n i a n n o – r i c o r d a D i M a r c o – È f o n d a m e n t a l e c h e l e i s t i t u z i o n i r i c o n o s c a n o c h e q u e s t o c o m p a r t o n o n è u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o i n s a l u t e , o c c u p a z i o n e e c r e s c i t a e c o n o m i c a " . U n e l e m e n t o c e n t r a l e d e l l a s t r a t e g i a f u t u r a s a r à l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o , i s t i t u z i o n a l e e a s s o c i a t i v o . " L a m a l a t t i a è i l n e m i c o c o m u n e – e v i d e n z i a – S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e p o s s i a m o a f f r o n t a r l a . L ’ I t a l i a d i s p o n e d i e c c e l l e n z e c l i n i c h e e s c i e n t i f i c h e s t r a o r d i n a r i e c h e , i n s i e m e a l l ’ i n d u s t r i a , p o s s o n o r e n d e r l a u n l e a d e r m o n d i a l e " . G u a r d a n d o a l f u t u r o , p e r D i M a r c o l a v i s i o n e d e l G r u p p o è i n t r e p a r o l e : " i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à , f u t u r o . V o g l i a m o e s s e r e u n g r u p p o i n t e r n a z i o n a l e c o n r a d i c i s o l i d e i n I t a l i a , c a p a c e d i i n n o v a r e n e l l a r i c e r c a e c r e s c e r e i n m o d o s o s t e n i b i l e . I l n o s t r o o b i e t t i v o - c o n c l u d e - è m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i e c r e a r e v a l o r e p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r , c o n t r i b u e n d o a l s i s t e m a I t a l i a e a l l ’ E u r o p a " .