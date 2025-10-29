R o m a , 2 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i n o n m e n t o n o . L e r i c e t t e m e s s e i n c a m p o d a l g o v e r n o n o n h a n n o m i g l i o r a t o i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d i c h i l a v o r a . L o d i c e c h i a r a m e n t e l ’ I s t a t : - 8 , 8 p e r c e n t o r i s p e t t o a l 2 0 2 1 " . L o d i c o n o i d e p u t a t i d e l P d M a r i a C e c i l i a G u e r r a e A r t u r o S c o t t o , r i s p e t t i v a m e n t e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e L a v o r o p e r i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e c a p o g r u p p o d e m i n c o m m i s s i o n e L a v o r o . " S e r v e u n i m p u l s o v e r o a i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i , i c u i t e m p i s i a l l u n g a n o i n m a n i e r a i m p r e s s i o n a n t e , e q u a l c o s a d i s i c u r a m e n t e p i ù f o r t e r i s p e t t o a u n a r i m o d u l a z i o n e I r p e f c h e o f f r e a u m e n t i r i d i c o l i a l c e t o m e d i o g i à i n c r i s i - p r o s e g u o n o - . N o n s i p u ò a f f r o n t a r e l a c r i s i s a l a r i a l e e s c l u s i v a m e n t e p e r v i a f i s c a l e , m a d i f e n d e n d o e r i l a n c i a n d o l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a , m o d i f i c a n d o r a d i c a l m e n t e l e n o r m e c h e h a n n o f a v o r i t o l ’ a b u s o d i c o n t r a t t i p r e c a r i e l e g i t t i m a n d o i l r i c o r s o a i s u b a p p a l t i a c a s c a t a e , i n f i n e , i n t r o d u c e n d o m i s u r e s t r u t t u r a l i c o m e i l s a l a r i o m i n i m o . L a p r o p a g a n d a d e l g o v e r n o s u o n a s e m p r e p i ù d i s t a n t e d a l l a r e a l t à ” .