( A d n k r o n o s ) - I l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a a p p r o v a t o a m a g g i o r a n z a u n a r i s o l u z i o n e , p r e s e n t a t a d a i g r u p p i S & D , V e r d i e R e n e w , s u l l a c r i s i a G a z a . R i s o l u z i o n e i n c u i , t r a l ' a l t r o , s i " i n v i t a g l i S t a t i m e m b r i a v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à d i r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , n e l l ' i n t e n t o d i r e a l i z z a r e l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i " . I m m e d i a t a l a r e p l i c a d i N e t a n y a h u p e r i l q u a l e n o n c i s a r à n e s s u n o S t a t o p a l e s t i n e s e I l t i t o l o d e l l a r i s o l u z i o n e è " G a z a a l l i m i t e : l ’ a z i o n e d e l l ’ U e p e r c o m b a t t e r e l a c a r e s t i a , l ’ u r g e n t e n e c e s s i t à d i l i b e r a r e g l i o s t a g g i e p r o c e d e r e v e r s o u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i " . I l t e s t o è p a s s a t o a S t r a s b u r g o c o n 3 0 5 v o t i f a v o r e v o l i , 1 5 1 c o n t r a r i e 1 2 2 a s t e n u t i . H a n n o v o t a t o a f a v o r e d e l t e s t o e m e n d a t o l a m a g g i o r p a r t e d e l P p e , i n c l u s a F o r z a I t a l i a , d e l g r u p p o S & D , c o m p r e s o i l P d , e d i R e n e w , g r a n p a r t e d e i V e r d i e u n a p a r t e d e l l a L e f t , i n c l u s a l a c o p r e s i d e n t e M a n o n A u b r y . C o n t r o i P a t r i o t i , c o n l a L e g a , p a r t e d e l l ’ E c r , l ’ E s n e u n a p a r t e d e l P p e , p i ù a l c u n i d e l l a L e f t . I C i n q u e s t e l l e h a n n o v o t a t o c o n t r o . A s t e n u t a u n a p a r t e d e l l ’ E c r , i n c l u s i i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , e a l t r i d e p u t a t i d i v a r i g r u p p i , t r a i q u a l i I l a r i a S a l i s d i A v s . N e l t e s t o , s p i e g a l ’ A u l a , i d e p u t a t i e s p r i m o n o s e r i a p r e o c c u p a z i o n e p e r l a “ c a t a s t r o f i c a ” s i t u a z i o n e u m a n i t a r i a a G a z a e s o l l e c i t a n o u n ’ a z i o n e u r g e n t e d a p a r t e d e l l ’ U e . I l P a r l a m e n t o c o n d a n n a c o n f o r z a i l b l o c c o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i a G a z a d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o , c h e h a p r o v o c a t o u n a c a r e s t i a n e l n o r d d i G a z a , e c h i e d e l ’ a p e r t u r a d i t u t t i i p e r t i n e n t i v a l i c h i d i f r o n t i e r a . I n v i t a a r i p r i s t i n a r e c o n u r g e n z a i l m a n d a t o e i f i n a n z i a m e n t i d e l l ’ U n r w a , c o n u n c o n t r o l l o “ r i g o r o s o ” , e s i o p p o n e f e r m a m e n t e a l l ’ a t t u a l e s i s t e m a d i d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i . I d e p u t a t i , a l l a r m a t i d a l l e g r a v i c a r e n z e a l i m e n t a r i e d a l l a m a l n u t r i z i o n e d o v u t e a l l a r e s t r i z i o n e d e g l i a i u t i , c h i e d o n o a c c e s s o p i e n o , s i c u r o e s e n z a o s t a c o l i a c i b o , a c q u a , f o r n i t u r e m e d i c h e e r i p a r o , n o n c h é i l r i p r i s t i n o i m m e d i a t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e v i t a l i . S o l l e c i t a n o t u t t e l e p a r t i a r i s p e t t a r e i p r o p r i o b b l i g h i u m a n i t a r i a i s e n s i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . I d e p u t a t i c h i e d o n o a n c h e u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o e p e r m a n e n t e e i l r i l a s c i o i m m e d i a t o e i n c o n d i z i o n a t o d i t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i d e t e n u t i a G a z a , i n v i t a n d o l ’ U e e g l i S t a t i m e m b r i a d a v v a l e r s i d e l l a l o r o i n f l u e n z a d i p l o m a t i c a p e r e s e r c i t a r e p r e s s i o n i s u H a m a s a f f i n c h é a c c e t t i d i l i b e r a r e t u t t i g l i o s t a g g i . I l P a r l a m e n t o c o n d a n n a n e i t e r m i n i p i ù d u r i i “ c r i m i n i b a r b a r i ” d i H a m a s c o n t r o I s r a e l e e c h i e d e s a n z i o n i c o n c r e t e c o n t r o i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o , r i a f f e r m a n d o l ’ i m p e g n o p e r l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e e i l s u o “ i n a l i e n a b i l e d i r i t t o a l l ’ a u t o d i f e s a ” n e l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , r i c o n o s c e n d o c h e I s r a e l e r e s t a u n p a r t n e r s t r a t e g i c o d e l l ’ U e n e l l a l o t t a a l t e r r o r i s m o n e l l a r e g i o n e . T u t t a v i a , g l i e u r o d e p u t a t i s o t t o l i n e a n o c h e q u e s t o d i r i t t o n o n p u ò g i u s t i f i c a r e a z i o n i m i l i t a r i “ i n d i s c r i m i n a t e ” a G a z a e d e s p r i m o n o p r e o c c u p a z i o n e p e r l e c o n t i n u e o p e r a z i o n i m i l i t a r i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , c h e s i s o n o t r a d o t t e i n s o f f e r e n z e i n s o p p o r t a b i l i p e r l a p o p o l a z i o n e c i v i l e , d e n u n c i a n d o a l l o s t e s s o t e m p o l ’ u s o d i c i v i l i c o m e s c u d i u m a n i d a p a r t e d i H a m a s . N e l l a r i s o l u z i o n e , i d e p u t a t i s o s t e n g o n o l a d e c i s i o n e d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i U r s u l a v o n d e r L e y e n d i s o s p e n d e r e i l s o s t e g n o b i l a t e r a l e d e l l ’ U e a I s r a e l e e d i s o s p e n d e r e p a r z i a l m e n t e l ’ a c c o r d o U e - I s r a e l e i n m a t e r i a c o m m e r c i a l e . I d e p u t a t i c h i e d o n o i n d a g i n i c o m p l e t e s u t u t t i i c r i m i n i d i g u e r r a e s u l l e v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , v o l t e a c h i a m a r e t u t t i i r e s p o n s a b i l i a r i s p o n d e r e d e l l e p r o p r i e a z i o n i . S o s t e n g o n o i n o l t r e l e s a n z i o n i d e l l ’ U e c o n t r o c o l o n i e a t t i v i s t i i s r a e l i a n i v i o l e n t i i n C i s g i o r d a n i a o c c u p a t a e a G e r u s a l e m m e E s t , e c o n t r o i m i n i s t r i i s r a e l i a n i B e z a l e l S m o t r i c h e I t a m a r B e n - G v i r . I l P a r l a m e n t o i n v i t a l e i s t i t u z i o n i e i P a e s i U e a c o m p i e r e p a s s i d i p l o m a t i c i p e r g a r a n t i r e l ’ i m p e g n o v e r s o l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i , c o n p r o g r e s s i p o l i t i c i c o n c r e t i v e r s o l a s u a r e a l i z z a z i o n e , i n v i s t a d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e d e l s e t t e m b r e 2 0 2 5 . S o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i u n a c o m p l e t a s m i l i t a r i z z a z i o n e a G a z a e d e l l ’ e s c l u s i o n e d i H a m a s d a l g o v e r n o , c h i e d e n d o i l r i t o r n o d i u n ’ A u t o r i t à p a l e s t i n e s e r i f o r m a t a c o m e u n i c o o r g a n o d i g o v e r n o . S e c o n d o i d e p u t a t i , l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o d i P a l e s t i n a è f o n d a m e n t a l e p e r l a p a c e , l a s i c u r e z z a d i I s r a e l e e l a n o r m a l i z z a z i o n e r e g i o n a l e . P r o p r i o p e r q u e s t o , i n v i t a n o g l i S t a t i m e m b r i a v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à d i r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , p e r s o s t e n e r e l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u d a l c a n t o s u o h a d i c h i a r a t o c h e n o n c i s a r à n e s s u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . " M a n t e r r e m o l a n o s t r a p r o m e s s a c h e n o n c i s a r à u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , q u e s t o p o s t o c i a p p a r t i e n e " , h a a g g i u n t o , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i f i r m a d i u n i m p o r t a n t e p r o g e t t o d i i n s e d i a m e n t o n e l l a C i s g i o r d a n i a o c c u p a t a a M a a l e A d u m i m , u n i n s e d i a m e n t o i s r a e l i a n o a p p e n a a e s t d i G e r u s a l e m m e . L ' U f f i c i o d e l p r e m i e r i s r a e l i a n h a a n c h e r e a g i t o c o n d u r e z z a - a t t r a v e r s o u n p o s t s u X - a l l e p a r o l e d i S a n c h e z : " H a d e t t o c h e l a S p a g n a n o n p u ò f e r m a r e l a b a t t a g l i a d i I s r a e l e c o n t r o i t e r r o r i s t i d i H a m a s p e r c h é ' l a S p a g n a n o n h a a r m i n u c l e a r i ' . S i t r a t t a d i u n a p a l e s e m i n a c c i a g e n o c i d a c o n t r o l ’ u n i c o S t a t o e b r a i c o a l m o n d o . A q u a n t o p a r e , l ’ I n q u i s i z i o n e s p a g n o l a , l ’ e s p u l s i o n e d e g l i e b r e i d a l l a S p a g n a e l o s t e r m i n i o s i s t e m a t i c o d e g l i e b r e i d u r a n t e l ’ O l o c a u s t o n o n s o n o s u f f i c i e n t i p e r S a n c h e z . I n c r e d i b i l e " . L a p o l e m i c a è n a t a d a l f a t t o c h e , q u a l c h e g i o r n o f a , S a n c h e z a v e v a a n n u n c i a t o l e n u o v e m i s u r e p r e d i s p o s t e d a l s u o g o v e r n o p e r " f e r m a r e i l g e n o c i d i o a G a z a " e , i n q u e l c o n t e s t o , a v e v a o s s e r v a t o : " L a S p a g n a , c o m e s a p e t e , n o n h a b o m b e n u c l e a r i , n é p o r t a e r e i o g r a n d i r i s e r v e d i p e t r o l i o , d a s o l i n o n p o s s i a m o f e r m a r e l ' o f f e n s i v a i s r a e l i a n a . M a q u e s t o n o n s i g n i f i c a c h e s m e t t e r e m o d i p r o v a r c i . P e r c h é c i s o n o c a u s e p e r c u i v a l e l a p e n a l o t t a r e , a n c h e s e n o n è s o l o n e l l e n o s t r e m a n i v i n c e r l e " .