( A d n k r o n o s ) - A p p r o v a t o o g g i , v e n e r d ì 8 a g o s t o , i l p i a n o d e l p r e m i e r B e n j a m i n N e t a n y a h u d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o m i l i t a r e d i G a z a C i t y . I l v i a l i b e r a , a r r i v a t o d a l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o d o p o u n a r i u n i o n e a n d a t a a v a n t i p e r p i ù d i d i e c i o r e , p r e v e d e d i p r o c e d e r e a l d i s a r m o d i H a m a s c o n l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , c i r c a 5 0 a n c o r a n e l l a S t r i s c i a . M a s o n o i n m o l t i , a p a r t i r e d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , a c o n d i v i d e r e q u e s t a l i n e a . I l p i a n o d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o " c o n l ' o b i e t t i v o d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o m i l i t a r e c o m p l e t o d e l l a S t r i s c i a d i G a z a o c c u p a t a d e v e e s s e r e f e r m a t o i m m e d i a t a m e n t e " , h a a f f e r m a t o i n u n a d i c h i a r a z i o n e l ' A l t o c o m m i s s a r i o d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i d i r i t t i u m a n i , V o l k e r T u r k . I l p i a n o a p p r o v a t o n e l l e s c o r s e o r e d a l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o " v a - s e c o n d o T u r k - c o n t r o l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e i n t e r n a z i o n a l e d i g i u s t i z i a s e c o n d o c u i I s r a e l e d e v e p o r r e f i n e a l l a s u a o c c u p a z i o n e i l p r i m a p o s s i b i l e , c o n t r o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a s o l u z i o n e a d u e s t a t i c o n c o r d a t a e i d i r i t t i d e i p a l e s t i n e s i a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e " . S e c o n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o , q u a n t o a p p r o v a t o - " a m a g g i o r a n z a " - p r e v e d e l a g a r a n z i a d i " a s s i s t e n z a u m a n i t a r i a p e r l a p o p o l a z i o n e c i v i l e f u o r i d a l l e z o n e d i c o m b a t t i m e n t o " e l a s m i l i t a r i z z a z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a c o n " i l c o n t r o l l o d e l l a s i c u r e z z a d a p a r t e d i I s r a e l e " n e l l ' e n c l a v e p a l e s t i n e s e i n c a m b i o d e l l a f i n e d e l l a g u e r r a , c h e v a a v a n t i d a 2 2 m e s i , d a l l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 i n I s r a e l e . I l p i a n o p r e v e d e a n c h e c h e i l t e r r i t o r i o s i a g o v e r n a t o d a " u n ' a m m i n i s t r a z i o n e c i v i l e a l t e r n a t i v a , n é H a m a s n é l ' A u t o r i t à p a l e s t i n e s e " . S e c o n d o l a t v N 1 2 , c h e c i t a u n u f f i c i a l e d i a l t o g r a d o , l ' o p e r a z i o n e a u t o r i z z a t a n e l l e u l t i m e o r e r i g u a r d e r e b b e s o l o G a z a C i t y . E s t a n d o a l l e n o t i z i e g l i a b i t a n t i d e l l ' a r e a s a r a n n o c o s t r e t t i a l t r a s f e r i m e n t o i n c a m p i p e r s f o l l a t i n e l c e n t r o d i G a z a e n t r o l ' i n i z i o d i o t t o b r e . S e c o n d o l ' u f f i c i o d i N e t n a y a h u , l e f o r z e i s r a e l i a n e ( I d f ) " s i p r e p a r e r a n n o a p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d i G a z a C i t y d i s t r i b u e n d o a i u t i u m a n i t a r i a l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e f u o r i d a l l e z o n e d i c o m b a t t i m e n t o " . " I l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a , a m a g g i o r a n z a , h a a d o t t a t o - s i l e g g e - i c i n q u e p r i n c i p i p e r c o n c l u d e r e l a g u e r r a : i l d i s a r m o d i H a m a s , i l r i t o r n o d i t u t t i g l i o s t a g g i , i v i v i e i d e c e d u t i , l a s m i l i t a r i z z a z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , i l c o n t r o l l o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , l ' i s t i t u z i o n e d i u n ' a m m i n i s t r a z i o n e c i v i l e a l t e r n a t i v a c h e n o n s i a n é H a m a s n é l ' A u t o r i t à p a l e s t i n e s e " . " U n a n e t t a m a g g i o r a n z a d i m i n i s t r i d e l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a h a r i t e n u t o c h e i l p i a n o a l t e r n a t i v o s o t t o p o s t o a l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a n o n a v r e b b e p o r t a t o n é a l l a s c o n f i t t a d i H a m a s n é a l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a s t a m a n i s u a X d a l l ' u f f i c i o d i N e t a n y a h u i n c u i s i a n n u n c i a i l v i a l i b e r a " a l p i a n o d e l p r i m o m i n i s t r o p e r s c o n f i g g e r e H a m a s " . L a d i c h i a r a z i o n e , e v i d e n z i a i l T i m e s o f I s r a e l , n o n p r e c i s a n u l l a s u l " p i a n o a l t e r n a t i v o " , m a s e m b r a r i f e r i r s i a l l a p r o p o s t a p r e s e n t a t a d a l c a p o d i S t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f , E y a l Z a m i r , c h e n o n h a n a s c o s t o l a s u a c o n t r a r i e t à a l l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' i n t e r a S t r i s c i a d i G a z a . N o n è c o m u n q u e c h i a r o , s c r i v e i l g i o r n a l e , i l m o t i v o p e r c u i l a d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a s t a m a n i d a l l ' u f f i c i o d e l p r e m i e r s i r i f e r i s c a s o l o a l l a " c o n q u i s t a d i G a z a C i t y e n o n a l l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' i n t e r a S t r i s c i a d i G a z a " , c o m e N e t a n y a h u a v e v a d e t t o e s s e r e i l s u o p i a n o . G a z a C i t y , e v i d e n z i a a n c o r a i l T i m e s o f I s r a e l , è p a r t e d e l 2 5 % d e l l a S t r i s c i a c h e l e I d f " d e v o n o a n c o r a c o n q u i s t a r e , i n s i e m e a d i v e r s i c a m p i r i f u g i a t i n e l c e n t r o d i G a z a " e " n o n è c h i a r o " c o s a n e s a r à n e l l ' a m b i t o d e l p i a n o a u t o r i z z a t o p e r l e a r e e " n o n c o n q u i s t a t e " f u o r i d a G a z a C i t y . S e c o n d o i l g i o r n a l e , l a d e c i s i o n e d i s o t t o l i n e a r e n e l l a d i c h i a r a z i o n e l a z o n a d i G a z a C i t y , d o v e v i v o n o c i r c a 8 0 0 . 0 0 0 p a l e s t i n e s i , i n d i c a c h e s a r à u n p i a n o g r a d u a l e e c h e a l m e n o c o m i n c e r à d a q u i . I l g a b i n e t t o d i s i c u r e z z a h a a p p r o v a t o i l p i a n o i g n o r a n d o g l i a v v e r t i m e n t i d e l l e F o r z e d i D i f e s a i s r a e l i a n e s e c o n d o c u i l ' o p e r a z i o n e m e t t e r e b b e a r i s c h i o l a v i t a d e g l i o s t a g g i r i m a s t i , o l t r e a p o t e r s c a t e n a r e u n d i s a s t r o u m a n i t a r i o . I s r a e l e a f f e r m a d i c o n t r o l l a r e a t t u a l m e n t e i l 7 5 % d e l l a S t r i s c i a , m e n t r e l ' I d f h a i n g r a n p a r t e e v i t a t o d i e n t r a r e n e l r e s t a n t e 2 5 % - c h e c o m p r e n d e p r i n c i p a l m e n t e l a c i t t à d i G a z a e i c a m p i p r o f u g h i n e l l a p a r t e c e n t r a l e d i G a z a - p o i c h é r i t i e n e c h e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i o s t a g g i s i a t e n u t a p r i g i o n i e r a i n q u e l l a z o n a . H a m a s h a m i n a c c i a t o d i g i u s t i z i a r e g l i o s t a g g i s e l e t r u p p e i s r a e l i a n e s i f o s s e r o a v v i c i n a t e e l o h a g i à f a t t o d u r a n t e t u t t a l a g u e r r a . D u r a r e a z i o n e d e l F o r u m d e i p a r e n t i d e g l i o s t a g g i e d e i d i s p e r s i a l v i a l i b e r a a l p i a n o . " L a d e c i s i o n e - s i l e g g e i n u n a d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a s u X - d i p u n t a r e a l l ' o c c u p a z i o n e d e l l a S t r i s c i a s i g n i f i c a a b b a n d o n a r e g l i o s t a g g i , i g n o r a n d o c o m p l e t a m e n t e i r i p e t u t i a l l a r m i d e i v e r t i c i m i l i t a r i e i l d e s i d e r i o c h i a r o d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a i n I s r a e l e " . L ' a c c u s a a l g o v e r n o N e t a n y a h u è d i " p o r t a r c i v e r s o u n a c a t a s t r o f e c o l o s s a l e , s i a p e r g l i o s t a g g i c h e p e r i n o s t r i s o l d a t i " . M a c o m u n q u e , p e r i l F o r u m , " n o n è t r o p p o t a r d i " e " l a p o p o l a z i o n e d i I s r a e l e p u ò e d e v e f e r m a r e q u e s t o c o r s o p e r i c o l o s o " . " L ' u n i c o m o d o p e r r i p o r t a r e g l i o s t a g g i a c a s a - c o n c l u d o n o - è u n a c c o r d o c o m p l e s s i v o . N i e n t e p i ù g u e r r a i n u t i l e . N o n r e s t e r e m o a g u a r d a r e . C h i e d i a m o u n a c c o r d o g e n e r a l e o r a " . A G a z a s o n o a n c o r a d e t e n u t i 5 0 o s t a g g i , 2 0 d e i q u a l i s i r i t i e n e s i a n o a n c o r a i n v i t a . G l i o s t a g g i f a n n o p a r t e d e l l e 2 5 1 p e r s o n e r a p i t e d u r a n t e l ' a t t a c c o g u i d a t o d a H a m a s c o n t r o i l s u d d i I s r a e l e i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , i n c u i s o n o s t a t e u c c i s e c i r c a 1 . 2 0 0 p e r s o n e .