S y d n e y , 1 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A s e t t e m b r e , i n o c c a s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , l ' A u s t r a l i a r i c o n o s c e r à " l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . " O g g i c o n f e r m o c h e a l l ' 8 0 e s i m a s e s s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ' O n u , a s e t t e m b r e , l ' A u s t r a l i a r i c o n o s c e r à l o S t a t o d i P a l e s t i n a - h a d e t t o i l p r e m i e r A n t h o n y A l b a n e s e - e r i c o n o s c e r à i l d i r i t t o d e i p a l e s t i n e s i a u n l o r o s t a t o s u l l a b a s e d e g l i i m p e g n i c h e l ' A u s t r a l i a h a r i c e v u t o d a l l ' A u t o r i t à p a l e s t i n e s e " . " L a v o r e r e m o c o n l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p e r f a r s ì c h e q u e s t o d i r i t t o d i v e n t i r e a l t à " , h a a g g i u n t o , p a r l a n d o d i " s f o r z i c o o r d i n a t i a l i v e l l o g l o b a l e " a s o s t e g n o d i u n a s o l u z i o n e a d u e s t a t i . " E ' - h a d e t t o - l a s p e r a n z a m i g l i o r e p e r l ' u m a n i t à p e r r o m p e r e i l c i c l o d i v i o l e n z a i n M e d i o O r i e n t e e p o r t a r e a l l a f i n e d e l c o n f l i t t o , d e l l a s o f f e r e n z a e d e l l a f a m e a G a z a " .