R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " B e n e c h e a n c h e g l i a l l e a t i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a p p o g g i n o l e n o s t r a b a t t a g l i a c o n t r o l a r a d i c a l i z z a z i o n e e l a s o t t o m i s s i o n e d e l l e d o n n a . A l l o r a b a s t i c h e s i c a l e n d a r i z z i e s i v o t i a l p i ù p r e s t o l a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e d i m o d i f i c a d e l l a l e g g e 1 5 2 / 1 9 7 5 , a p r i m a f i r m a I e z z i , p e r v i e t a r e l a c o p e r t u r a i n t e g r a l e d e l v o l t o n e i l u o g h i p u b b l i c i . U n p r o v v e d i m e n t o c h e d a t e m p o a t t e n d e i n P a r l a m e n t o e c h e l a L e g a p o r t a a v a n t i c o n c o e r e n z a , a p a r t i r e d a i t e r r i t o r i . A n z i n o i r i l a n c i a m o : r i t e n i a m o c h e i l v e l o i s l a m i c o , d i q u a l s i a s i t i p o , v a d a v i e t a t o n e l l e s c u o l e , c o m e s u c c e d e i n a l t r i P a e s i e u r o p e i , i n q u a n t o n o n r a p p r e s e n t a s i c u r a m e n t e u n a s c e l t a c o n s a p e v o l e p e r b a m b i n e e a d o l e s c e n t i e d è c h i a r a m e n t e u n o s t r u m e n t o d i o p p r e s s i o n e p e r l e d o n n e " . C o s ì i n u n a n o t a l e e u r o p a r l a m e n t a r i d e l l a L e g a S i l v i a S a r d o n e , A n n a M a r i a C i s i n t e S u s a n n a C e c c a r d i . " U n a b a t t a g l i a d i l e g a l i t à e d i d i g n i t à , c h e d e v e r a p p r e s e n t a r e s o l o i l p r i m o p a s s o p e r f e r m a r e l a d i f f u s i o n e d e l l ' i s l a m r a d i c a l e i n I t a l i a e d e l l e s u e r e g o l e r e t r o g r a d e , c o n t r a r i e a l n o s t r o o r d i n a m e n t o e l e s i v e d e l l a d i g n i t à d e l l ' e s s e r e u m a n o , i n p a r t i c o l a r e d e l l e d o n n e , l a c u i s o t t o m i s s i o n e è p u r t r o p p o e v i d e n t e a n c h e i n E u r o p a . S a r à p o i n e c e s s a r i o p o r t a r e a v a n t i u n a n o r m a , i n a s s e n z a d e l l ' i n t e s a , p e r r e g o l a m e n t a r e l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l e m o s c h e e i r r e g o l a r i . D o b b i a m o r e a g i r e o r a , c o n n o r m e c h i a r e , p e r i m p e d i r e c h e l ' i s l a m i s m o r a d i c a l e s i i m p a d r o n i s c a d e l n o s t r o f u t u r o e c a n c e l l i l a n o s t r a i d e n t i t à " , c o n c l u d e l a n o t a .