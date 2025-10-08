R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " B e n e c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a c i s e g u a i n q u e s t a b a t t a g l i a d i l e g a l i t à e d e m o c r a z i a . L a L e g a s u l t e m a n o n h a m a i a v u t o d u b b i : d a a n n i s o s t e n i a m o c h e i l v e l o i n t e g r a l e è i n c o m p a t i b i l e c o n i v a l o r i d e l l a n o s t r a s o c i e t à e g i à m e s i f a a b b i a m o g i à d e p o s i t a t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e , a p r i m a f i r m a I e z z i , p e r v i e t a r l o n e i l u o g h i p u b b l i c i " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d e l l a L e g a M a r c o D r e o s t o . " M o l t i n o s t r i e s p o n e n t i , a n c h e d o n n e l e g h i s t e c h e p e r l e l o r o b a t t a g l i e s o n o f i n i t e s o t t o s c o r t a , h a n n o a v u t o i l c o r a g g i o d i e s p o r s i p e r d i f e n d e r e l i b e r t à , s i c u r e z z a e d i g n i t à d e l l e d o n n e . B e n e q u i n d i c h e o g g i c i s i a u n a l i n e a c o m u n e t r a a l l e a t i : è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d i c o e r e n z a e f e r m e z z a s u u n t e m a c o s ì i m p o r t a n t e . O r a s i a p p r o v i s u b i t o l a n o s t r a p r o p o s t a : n o n è s o l o u n a m i s u r a d i s i c u r e z z a , m a u n a t t o d i c i v i l t à c h e d i f e n d e l a n o s t r a i d e n t i t à e i v a l o r i d e m o c r a t i c i " , c o n c l u d e .