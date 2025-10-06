T e h e r a n , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' I r a n s t a d i s c u t e n d o i l r i l a s c i o d i d u e c i t t a d i n i f r a n c e s i d e t e n u t i d a l m a g g i o 2 0 2 2 i n c a m b i o d i u n c i t t a d i n o i r a n i a n o d e t e n u t o d a l l a F r a n c i a . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o E s m a e i l B a g h a e i , a g g i u n g e n d o c h e P a r i g i n o n h a m a i i n f o r m a t o T e h e r a n d e i m o t i v i d e l l ' a r r e s t o d i M a h d i e h E s f a n d i a r i , u n o s t u d e n t e i r a n i a n o r e s i d e n t e n e l l a c i t t à f r a n c e s e d i L i o n e , a r r e s t a t o q u e s t ' a n n o p e r p o s t a n t i - i s r a e l i a n i s u i s o c i a l m e d i a .