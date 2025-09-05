R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H o p a r l a t o q u e s t a m a t t i n a c o n R a f a e l M a r i a n o G r o s s i . L ’ I t a l i a r i b a d i s c e p i e n o s o s t e g n o a l r u o l o d e l l ' A i e a n e l g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a n u c l e a r e g l o b a l e . È c r u c i a l e c h e l ’ I r a n r i p r e n d a l a p i e n a c o o p e r a z i o n e c o n l ’ A g e n z i a , i n c l u s o l ’ a c c e s s o a i s i t i e l ’ I t a l i a è p r o n t a a f a c i l i t a r e q u e s t o d i a l o g o " . L o h a s c r i t t o s u X i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " A b b i a m o p a r l a t o a n c h e d i U c r a i n a - h a a g g i u n t o T a j a n i - K i e v d e v e e s s e r e c o i n v o l t a n e l l e d i s c u s s i o n i s u l l a s i c u r e z z a n u c l e a r e n e l P a e s e : Z a p o r i z h z h i a p u ò e s s e r e u n m o d e l l o n e l p e r c o r s o d e i n e g o z i a t i c h e a u s p i c h i a m o p o s s a n o p o r t a r e a l l a p a c e " .