R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L o d i c o c h i a r o a c h i t e n t e n n a : i n I r a n n o n s i p r o t e s t a p e r l ’ i n f l a z i o n e . S i s o g n a l a l i b e r t à . E p u r t r o p p o è t u t t ’ a l t r o c h e f a c i l e . I o r i c o r d o c h e i l p r i m o g e s t o c h e f e c i d a s i n d a c o , 1 7 a n n i f a , f u i s s a r e s u l b a l c o n e d i P a l a z z o V e c c h i o u n o s t r i s c i o n e i n s o s t e g n o d e l l ’ O n d a V e r d e c h e a l l o r a p r o v ò s e n z a s u c c e s s o a r o v e s c i a r e i l r e g i m e . E p u r t r o p p o s i a m o s e m p r e l ì " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a u l t i m e e n e w s . " N e p a r l e r e m o s a b a t o 1 7 g e n n a i o a l l a n o s t r a A s s e m b l e a N a z i o n a l e c h e a p r i r e m o p r o p r i o c o n q u e s t a i m m a g i n e , d i v e n u t a i c o n a d i u n a r i v o l t a c h e p a r l a a l c u o r e d i t u t t i n o i . E m i s p i a c e c h e n o n c i s i a l a s t e s s a r e a z i o n e p o p o l a r e i n I t a l i a c h e c ’ è s t a t a p e r a l t r e v i c e n d e i n t e r n a z i o n a l i . S e m b r a q u a s i c h e c i s i a u n a r e g i a d e l p o l i t i c a m e n t e c o r r e t t o c h e s t a b i l i s c e u n a g r a d u a t o r i a d i s t r a g i , q u e l l e d i s e r i e A e q u e l l e d i s e r i e B . E u n d o p p i o s t a n d a r d p e r c u i s e T r u m p c a c c i a M a d u r o s i c i t a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c h e p e r ò c o n t r o M a d u r o ( o c o n t r o K h a m e n e i ) i n v o c a n o i n p o c h i " , a g g i u n g e R e n z i .