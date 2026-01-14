P e c h i n o , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a C i n a s i o p p o n e a q u a l s i a s i i n g e r e n z a e s t e r n a n e g l i a f f a r i i n t e r n i d e l l ' I r a n . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c i n e s e , d o p o c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a a v v e r t i t o c h e W a s h i n g t o n p o t r e b b e i n t r a p r e n d e r e " a z i o n i m o l t o f o r t i " c o n t r o T e h e r a n . L a C i n a n o n t o l l e r a l ' u s o o l a m i n a c c i a d e l l a f o r z a n e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , h a a f f e r m a t o M a o N i n g , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c i n e s e , i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a q u a n d o g l i è s t a t o c h i e s t o d e l l a p o s i z i o n e d e l l a C i n a r i g u a r d o i c o m m e n t i d i T r u m p .