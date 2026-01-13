R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o g i à u n p i a n o , n o n c i s a r à i l v u o t o . C i s i a m o p r e p a r a t i a n n i p e r q u e s t o m o m e n t o . I l n o s t r o I r a n P r o s p e r i t y P r o j e c t h a l i n e e d e t t a g l i a t e " . L o d i c e a l C o r r i e r e d e l l a S e r a R e z a P a h l a v i - i l f i g l i o d e l l o s c i à d i P e r s i a M o h a m m e d R e z a d e p o s t o d a l l a r i v o l u z i o n e k h o m e i n i s t a n e l 1 9 7 9 - c h e o r a v i v e i n e s i l i o n e g l i S t a t i U n i t i . P a r l a n d o d e l d o p o K h a m e n e i , a f f e r m a c h e " l a p r i m a f a s e c h e a f f r o n t e r e m o è q u e l l a d e l l ' e m e r g e n z a , p e r g a r a n t i r e n e i p r i m i 1 8 0 g i o r n i l a c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i e d e l l a s i c u r e z z a . P o i a r r i v e r à l a f a s e d e l l a s t a b i l i z z a z i o n e : f a r f u n z i o n a r e i l P a e s e , a s s i c u r a r e i s e r v i z i e s s e n z i a l i , r i p r i s t i n a r e l a f i d u c i a e c o n o m i c a e m a n t e n e r e u n a g o v e r n a n c e d i b a s e . S e g u i r à u n p r o c e s s o c o s t i t u z i o n a l e e d e l e z i o n i n a z i o n a l i " . L ' I r a n P r o s p e r i t y P r o j e c t , s p i e g a , " è u n p r o g e t t o c h e g u i d o e c h e f o r n i s c e u n a r o a d m a p p e r l a r i p r e s a e c o n o m i c a e i l r e i n s e r i m e n t o d e l l ' I r a n n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . A b b i a m o g i à o l t r e c e n t o e s p e r t i f u o r i e d e n t r o i l P a e s e . S t o a n c h e l a v o r a n d o c o n i m p r e n d i t o r i d i s u c c e s s o e t a l e n t i d i t u t t o i l m o n d o . L ' o b i e t t i v o n o n è s o l o s o p r a v v i v e r e a l l a t r a n s i z i o n e . È s b l o c c a r e i l n o s t r o v e r o p o t e n z i a l e . U n I r a n l i b e r o p u ò e s s e r e p r o s p e r o : u n P a e s e c h e c o m m e r c i a c o n i l m o n d o , a t t i r a i n v e s t i m e n t i , c r e a p o s t i d i l a v o r o e d à f u t u r o a i s u o i g i o v a n i , i n v e c e d i f a r l i f u g g i r e . M i g l i a i a d i p e r s o n e h a n n o r i s p o s t o a l m i o a p p e l l o e s o n o s c e s e i n s t r a d a . O r a s i e n t r a i n u n a n u o v a f a s e , q u e l l a i n c u i g l i i r a n i a n i r e c l a m a n o l e l o r o s t r a d e , i l o r o q u a r t i e r i . M e n t r e l e f o l l e c r e s c o n o , l a c a p a c i t à d e l r e g i m e d i r e p r i m e r e s i i n d e b o l i s c e , e s e m p r e p i ù m e m b r i d e l l e f o r z e d i s i c u r e z z a e d e l l e i s t i t u z i o n i s c e g l i e r a n n o d i s t a r e c o n i l p o p o l o . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e p u ò g i o c a r e u n r u o l o c r u c i a l e a i u t a n d o a p r o t e g g e r e i c i v i l i , a s s i c u r a n d o c h e i l r e g i m e n o n s p e n g a I n t e r n e t , e c h i a r e n d o c h e c i s a r a n n o c o n s e g u e n z e p e r l a v i o l e n z a d i m a s s a " . " L e p a r o l e d i s o s t e g n o d i T r u m p a l p o p o l o i r a n i a n o c o n t a n o - p r o s e g u e P a h l a v i - H a n n o d a t o c o r a g g i o a c h i r i s c h i a l a v i t a p e r l a l i b e r t à . Q u e s t o m o m e n t o n o n e s i s t e r e b b e s e n z a l a p r e s s i o n e s u l r e g i m e i s l a m i c o . G l i a y a t o l l a h g r i d a n o ' M o r t e a l l ' A m e r i c a ' . G l i i r a n i a n i i n v e c e v o g l i o n o u n P a e s e l i b e r o i n p a c e a n c h e c o n U s a e I s r a e l e . I l r e g i m e h a u c c i s o m i g l i a i a d i c i v i l i . P e r n o i , i l s o s t e g n o d e g l i U s a p e r d i f e n d e r e i c i v i l i e n e u t r a l i z z a r e l a m a c c h i n a r e p r e s s i v a è b e n v e n u t o . N o n s e r v o n o s t i v a l i s t r a n i e r i s u l c a m p o , m a a z i o n i c h e i m p e d i s c o n o a i p a s d a r a n e a l l e f o r z e d i s i c u r e z z a d i c o n t i n u a r e l a v i o l e n z a c o n t r o i l p o p o l o . N e g o z i a r e c o n l a d i t t a t u r a n o n p o r t e r à l a p a c e . I l m i o r u o l o n o n s a r à q u e l l o d i f a r p e n d e r e l a b i l a n c i a a f a v o r e d e l l a m o n a r c h i a o d e l l a r e p u b b l i c a , s a r ò i m p a r z i a l e n e l p r o c e s s o : v o g l i o c h e g l i i r a n i a n i a b b i a n o f i n a l m e n t e i l d i r i t t o d i s c e g l i e r e l i b e r a m e n t e " .