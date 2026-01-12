R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i n c o r s o u n a g r a n d e p r o t e s t a c o n t r o l a f e r o c e d i t t a t u r a t e o c r a t i c a i n I r a n c o n t i n u a c o n c e n t i n a i a , f o r s e m i g l i a i a d i m o r t i . I m a n i f e s t a n t i c h i e d o n o l i b e r t à , d e m o c r a z i a , c o n d i z i o n i d i v i t a m i g l i o r i . C o s ì c o m e i l p o p o l o u c r a i n o c h i e d e s o s t e g n o c o n t r o l ’ a g g r e s s i o n e e l a f e r o c i a v i g l i a c c a d i P u t i n . L a s i n i s t r a t u t t a d o v r e b b e e s s e r e c a p a c e d i s t a r e a l f i a n c o d e i p o p o l i o p p r e s s i e p e r l a d e m o c r a z i a , e r e a g i r e a l f a t t o c h e n o n c i s o n o g r a n d i m a n i f e s t a z i o n i i n I t a l i a , a s o s t e g n o d i i n i z i a t i v e e u r o p e e c o n t r o l e d i t t a t u r e d i q u a l s i a s i c o l o r e s i a n o . N o n b a s t a m a n i f e s t a r e p e r l a p a c e , m a p e r u n a p a c e g i u s t a b i s o g n a m a n i f e s t a r e c o n t r o l a d i t t a t u r a d e i p a s d a r a n i n I r a n e c o n t r o l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a i n U c r a i n a . C o m e p e r a l t r o s i è r i u s c i t i a m a n i f e s t a r e p e r l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e d i G a z a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o V i r g i n i o M e r o l a .