T e h e r a n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' I r a n n o n c e d e r à a l l e p r e s s i o n i a f f i n c h é a b b a n d o n i l ' a r r i c c h i m e n t o d e l l ' u r a n i o . L o h a d e t t o l a g u i d a s u p r e m a d e l l a R e p u b b l i c a i s l a m i c a a l l a t e l e v i s i o n e , p r e c i s a n d o c h e " l a p a r t e a m e r i c a n a è s t a t a i r r e m o v i b i l e s u l f a t t o c h e l ' I r a n n o n d e b b a a r r i c c h i r e l ' u r a n i o . N o n c i s i a m o a r r e s i e n o n l o f a r e m o . N o n a b b i a m o c e d u t o e n o n c e d e r e m o a l l e p r e s s i o n i s u q u e s t a o s u q u a l s i a s i a l t r a q u e s t i o n e " .