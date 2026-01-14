R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S e n t i t e c o s a è s u c c e s s o . O g g i c ' e r a l a r i s o l u z i o n e s u l l ' I r a n a l S e n a t o c h e n o i a v r e m m o v o t a t o i n s i e m e a l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e , v i s t o c h e s i a m o a l f i a n c o d i c h i s i r i b e l l a a l r e g i m e i r a n i a n o , c h e a b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o p e r c o m e s o f f o c a l e l i b e r t à e r e p r i m e n e l s a n g u e i l d i s s e n s o . A v e v a m o c h i e s t o u n a c o s a s e m p l i c e : m e t t e r e n e r o s u b i a n c o i n q u e l t e s t o l a n o s t r a c o n t r a r i e t à a d a z i o n i m i l i t a r i u n i l a t e r a l i , c o n d o t t e f u o r i d a l q u a d r o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c h e c o p r o n o a l t r i i n t e r e s s i r i s p e t t o a l l a l i b e r t à d i t a n t i g i o v a n i , d i t a n t i c i t t a d i n i i r a n i a n i c h e v o g l i o n o m e t t e r e f i n e a l l a t i r a n n i a . C i h a n n o d e t t o n o " . L o s p i e g a i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n u n p o s t s u i s o c i a l . " Q u i n d i a b b i a m o d e c i s o d i a s t e n e r c i , p u r c o n d i v i d e n d o i l r e s t o d e l l a r i s o l u z i o n e : l ' a s s e n z a d i q u e l p a s s a g g i o è p e r n o i f o n d a m e n t a l e . S o p r a t t u t t o o r a c h e s i è m a n i f e s t a t a l a d o t t r i n a ' M e l o n i - T a j a n i ' p e r c u i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v a l e … m a f i n o a u n c e r t o p u n t o . E q u e s t o p u n t o l o s t a b i l i s c o n o g l i S t a t i U n i t i , d i v o l t a i n v o l t a . P e r i l g o v e r n o M e l o n i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n v a l e p e r i l c r i m i n a l e A l - M a s r i , c h e h a r i m p a t r i a t o c o n g l i o n o r i d i u n v o l o d i S t a t o . N o n v a l e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , d o v e i l g o v e r n o i t a l i a n o è r i m a s t o c o m p l i c e s i l e n t e d e l g e n o c i d i o c o m p i u t o d a l g o v e r n o N e t a n y a h u " . " N o n v a l e i n V e n e z u e l a d o v e M e l o n i h a d i c h i a r a t o ' l e g i t t i m o ' i l b l i t z m i l i t a r e a m e r i c a n o , c o n l a c o n s e g u e n z a c h e a l g o v e r n o c ’ è a d e s s o l a n u m e r o 2 d i M a d u r o , m e n t r e a c a m b i a r e r e a l m e n t e è s t a t a l a g o v e r n a n c e d e l p e t r o l i o . S e l a s c i a m o c h e p r e v a l g a l a l e g g e d e l p i ù f o r t e , d e l p i ù a r m a t o , r o t o l e r e m o n e l p i ù c o m p l e t o d i s o r d i n e m o n d i a l e . A l t r o c h e c o r s a a l r i a r m o , p r e c i p i t e r e m o n e l c a o s d e l l a m a s s i m a i n s i c u r e z z a e , q u i n d i , d e l l a p i ù u m i l i a n t e s e r v i t ù p e r s p e r a r e i n u n a p r o t e z i o n e . L a c o m u n i t à e g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i h a n n o t a n t e l e v e d a u s a r e s u l f r o n t e e c o n o m i c o e d i p l o m a t i c o p e r c a m b i a r e l e c o s e . C o n d i v i d i a m o o g n i f o r m a d i s o s t e g n o v e r o , c o n c r e t o , r i s p e t t o s o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e a i m a n i f e s t a n t i e a u s p i c h i a m o u n a s v o l t a d e m o c r a t i c a i n I r a n f r u t t o d e l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o i r a n i a n o " , c o n c l u d e C o n t e .