T e h e r a n , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o A b b a s A r a g h c h i h a e s o r t a t o i l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e A n t o n i o G u t e r r e s a i m p e d i r e l a r i p r e s a d e l m e c c a n i s m o ( s n a p b a c k ) p e r a t t u a r e l e s a n z i o n i O n u r e i m p o s t o a T e h e r a n , s o s t e n e n d o c h e n o n v i è a l c u n a b a s e g i u r i d i c a p e r e s s e . " V i e s o r t i a m o a i m p e d i r e q u a l s i a s i t e n t a t i v o d i r i p r i s t i n a r e i m e c c a n i s m i s a n z i o n a t o r i " , h a s c r i t t o A r a g h c h i s u X , a g g i u n g e n d o c h e l a d e c i s i o n e d i s n a p b a c k i n n e s c a t a d a R e g n o U n i t o , G e r m a n i a e F r a n c i a p e r r e v o c a r e l a r i s o l u z i o n e c h e a v e v a t o l t o l e s a n z i o n i a l l ' I r a n s o n o s t a t e v i z i a t e d a l p u n t o d i v i s t a p r o c e d u r a l e e q u i n d i n o n p o s s o n o a v e r e a l c u n e f f e t t o . A r a g h c h i s o s t i e n e i n o l t r e c h e g l i a t t a c c h i d i I s r a e l e e d e g l i S t a t i U n i t i c o n t r o g l i i m p i a n t i n u c l e a r i i r a n i a n i d i g i u g n o " h a n n o a l t e r a t o r a d i c a l m e n t e l a s i t u a z i o n e , r e n d e n d o l e r i s o l u z i o n i r e v o c a t e o b s o l e t e e i r r i l e v a n t i " . N e l p o s t , A r a g h c h i a g g i u n g e c h e T e h e r a n n o n r i c o n o s c e r à a l c u n t e n t a t i v o d i e s t e n d e r e , r i a t t i v a r e o a p p l i c a r e l e s a n z i o n i d e l l ' O n u , d i c h i a r a n d o a l c o n t e m p o c h e q u a l s i a s i l i m i t a z i o n e a l l ' a t t i v i t à n u c l e a r e - c h e T e h e r a n h a s u p e r a t o d a t e m p o , s e c o n d o l ' o r g a n o d i c o n t r o l l o n u c l e a r e d e l l ' O N U - s c a d r à c o m e p r e v i s t o i l 1 8 o t t o b r e .