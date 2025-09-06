R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R e c e n t i c a s i , g r a v i s s i m i , l e g a t i a l l a p u b b l i c a z i o n e o n l i n e e a l l a m a n i p o l a z i o n e d i i m m a g i n i f e m m i n i l i , h a n n o m o s t r a t o c o m e n o n d i r a d o i s o c i a l e l a r e t e s i a n o u s a t i p e r s c o p i v i o l e n t i . C a m p a g n e d i o d i o s o n o s t a t e i n n e s c a t e c o n t r o p e r s o n e c h e , s e m p l i c e m e n t e , a v e v a n o e s p r e s s o o p i n i o n i . E l ' o d i o p u r t r o p p o s p e s s o p r e n d e d i m i r a a n c h e i f a m i l i a r i . S e l a c i f r a d e l n o s t r o e s s e r e d e m o c r a z i e è l a l i b e r t à d i p e n s i e r o e d i e s p r e s s i o n e , d o b b i a m o e s s e r e u n i t i n e l d i f e n d e r l a e n e l c o n t r a s t a r e , t u t t i , c h i u s a i l w e b e i s o c i a l n e t w o r k i n m a n i e r a d e v i a t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a l G 7 P a r l a m e n t a r e , i n C a n a d a . " U n a b a t t a g l i a c o n t r o l a v i o l e n z a i n r e t e - h a a g g i u n t o - è u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à , c h e v a d i p a r i p a s s o c o n l a d i f e s a d e i v a l o r i o c c i d e n t a l i c h e , o g g i p i ù c h e m a i , s o n o s o t t o l a m i n a c c i a d i f o r z e a u t o r i t a r i e " .