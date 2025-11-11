R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c e n t e n a r i o d i P a l a z z o W e d e k i n d è u n a t t o d i r e s t i t u z i o n e a l p u b b l i c o . È u n p a l a z z o c h e r a c c o n t a l a s t o r i a d e l P a e s e e l a v i s i o n e d i u n i s t i t u t o . I l p r o g e t t o n a s c e d a q u e s t o f o c u s e s i c o n c e n t r a s u l d i a l o g o t r a s t o r i a e a r t e c o n t e m p o r a n e a c h e q u i n o n è u n o r n a m e n t o , m a u n l i n g u a g g i o c i v i l e ” . C o s ì l ' a v v o c a t a A n n a l i s a B i a n c o , c u r a t r i c e d e l p r o g e t t o c h e c e l e b r a l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l o s t o r i c o P a l a z z o d a p a r t e d i I n p s , p a r t e c i p a n d o a R o m a , a l l ’ i n c o n t r o ‘ P a l a z z o W e d e k i n d : 1 0 0 a n n i d i f u t u r o . U n ’ e r e d i t à c h e g u a r d a a v a n t i ’ . I l p r o g e t t o , r e a l i z z a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i V a l e r i o D e h ò , h a p r o p o s t o u n p e r c o r s o c h e i n t r e c c i a a r t e , s t o r i a e i n n o v a z i o n e , c o n l e o p e r e d i l u c e d e l M a e s t r o R a i m o n d o G a l e a n o p r o i e t t a t e s u l c o l o n n a t o . “ V o g l i a m o d i a l o g a r e a n c h e c o n l e n u o v e g e n e r a z i o n i - a f f e r m a B i a n c o - C o n l ' i n s t a l l a z i o n e d i G a l e a n o v o g l i a m o d i r e c h e q u a n d o l a b e l l e z z a i n c o n t r a l ' i s t i t u z i o n e g e n e r a f u t u r o . E i n q u e s t o m o m e n t o - c o n c l u d e - n e a b b i a m o v e r a m e n t e t a n t o b i s o g n o ” .