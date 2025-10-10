R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a s o t t o s c r i z i o n e d i q u e s t o P r o t o c o l l o p e r R o m a e p e r i l s u o t e r r i t o r i o , s i c o m p i e u n p a s s o c o n c r e t o p e r r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a P r e f e t t u r a , I n p s , I n a i l , I n l , p a r t i s o c i a l i e m o n d o a g r i c o l o " . C o s ì F a b i o V i t a l e , D i r e t t o r e d i A g e a e m e m b r o d e l c d a d e l l ' I n p s a p r o p o s i t o d e l l ' a d e s i o n e d e l l a c a p i t a l e a l l a r e t e d e l L a v o r o a g r i c o l o d i Q u a l i t à . " N o n è u n a t t o s i m b o l i c o : i l C o m u n e d i R o m a h a l a p i ù g r a n d e s u p e r f i c i e a g r i c o l a d ’ E u r o p a c o n o l t r e 6 3 m i l a e t t a r i d i e s t e n s i o n e e i l s e t t o r e p r i m a r i o r e s t a u n s e g m e n t o s t r a t e g i c o d e l l e f i l i e r e l o c a l i c h e h a n n o b i s o g n o d i r e g o l e c h i a r e e d i u n p r e s i d i o s t a b i l e d e l l a l e g a l i t à . L a m a n o d o p e r a s t r a n i e r a , i n o l t r e , è d e t e r m i n a n t e n e l l a f a s e d e l l a r a c c o l t a , p u r r a p p r e s e n t a n d o u n a q u o t a s e t t o r i a l e p i ù b a s s a c h e n e l r e s t o d e l P a e s e " . " L a R e t e A g r i c o l a d i Q u a l i t à h a g i à m o s t r a t o l a s u a e f f i c a c i a c o n o l t r e 9 . 6 6 3 i m p r e s e i s c r i t t e a s e t t e m b r e 2 0 2 5 . È i m p o r t a n t e c o n s o l i d a r e e a l l a r g a r e q u e s t a b a s e a n c h e n e l l a C a p i t a l e e n e l t e r r i t o r i o d e l l a P r o v i n c i a , p e r c h é l ’ a d e s i o n e p r e m i a c h i r i s p e t t a c o n t r a t t i , s i c u r e z z a e c o n t r i b u z i o n e e s e m p l i f i c a i r a p p o r t i c o n l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e " . " N e l 2 0 2 4 l e i s p e z i o n i I n l i n a g r i c o l t u r a - a g g i u n g e V i t a l e - h a n n o r i s c o n t r a t o i r r e g o l a r i t à n e l 6 8 , 4 % d e i c a s i ; 1 . 2 2 6 i l a v o r a t o r i i n d i v i d u a t i c o m e v i t t i m e d i s f r u t t a m e n t o / c a p o r a l a t o . S o n o n u m e r i c h e i m p o n g o n o d e t e r r e n z a , p r e v e n z i o n e e s e r v i z i . P r o p r i o p e r q u e s t o l a R e t e e i l P r o t o c o l l o s e r v o n o a g a r a n t i r e d i g n i t à , t u t e l a e q u a l i t à a c h i l a v o r a e a c h i i n v e s t e c o r r e t t a m e n t e " . " L ' i m p e g n o d e l l a D i r e z i o n e d i c o o r d i n a m e n t o m e t r o p o l i t a n o d i R o m a , g u i d a t a d a N u n z i a M i n e r v a , i n q u e s t o s p e c i f i c o s e t t o r e , m e r i t a u n a s o t t o l i n e a t u r a p e r c h é d i m o s t r a l a c a p a c i t à d i a l i m e n t a r e , o l t r e l ' a z i o n e q u o t i d i a n a , u n d i s e g n o e u n a t r a i e t t o r i a d i r e s p i r o s t r a t e g i c o " c o n c l u d e V i t a l e .