R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a a l u n g o è r i m a s t a i n d i e t r o , a n c h e a c a u s a d i u n a s t o r i c a i n s t a b i l i t à p o l i t i c a e d e l l ’ a s s e n z a d i u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o . P e r t r o p p o t e m p o a b b i a m o a v u t o g o v e r n i d i b r e v e d u r a t a , c h e n o n h a n n o s a p u t o p o r t a r e a v a n t i s t r a t e g i e d i c r e s c i t a s t r u t t u r a t e . G r a z i e a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a o g g i f i n a l m e n t e s t i a m o i n v e r t e n d o l a r o t t a . Q u e s t o è u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e p e r c h é p a r l a d e l n o s t r o f u t u r o , d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e l l a c a p a c i t à d e l n o s t r o P a e s e d i r e c u p e r a r e i l t e r r e n o p e r d u t o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T r e v i s i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ I n n o v a z i o n e , P r o p r i e t à I n t e l l e t t u a l e e M a d e i n I t a l y . I t a l i a e d E u r o p a n e l l a s f i d a g l o b a l e d e l l a c o m p e t i t i v i t à ’ a l S e n a t o . " I n p a s s a t o , a d i f f e r e n z a d i a l t r i P a e s e , s p e s s o a b b i a m o i n c e n t i v a t o p r o d o t t i o t e c n o l o g i e i m p o r t a t e , s e n z a p r i m a s o s t e n e r e l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e . È q u e s t a l a v e r a s t r a d a p e r v a l o r i z z a r e i l M a d e i n I t a l y , i n v e s t e n d o i n r i c e r c a e s v i l u p p o e p r o t e g g e n d o l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e . S o l o c o s ì p o t r e m o e s s e r e c o m p e t i t i v i . C o m e p a r l a m e n t a r e , c o n s i d e r o f o n d a m e n t a l e a s c o l t a r e l e i d e e e l e p r o p o s t e c h e e m e r g o n o d a i n c o n t r i c o m e q u e s t o , p e r t r a s f o r m a r l e i n i n i z i a t i v e c o n c r e t e , e m e n d a m e n t i e d i s e g n i d i l e g g e . È c o s ì c h e s i c o s t r u i s c e i l f u t u r o d e l P a e s e : p a s s o d o p o p a s s o , c o n s e r i e t à e v i s i o n e " , c o n c l u d e .