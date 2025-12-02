M i l a n o , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c o m b i n a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o è l a r i c e t t a v i n c e n t e d e l l ' e c o s i s t e m a l o m b a r d o . I l p u b b l i c o c e r c a d i m e t t e r s i a d i s p o s i z i o n e p e r c o n t i n u a r e a d i n n o v a r e p e r r e s t a r e c o m p e t i t i v i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e ” . L o h a d e t t o l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , p a r t e c i p a n d o o g g i a M i l a n o , a B u i l d i n g t h e c h a n g e , l ’ e v e n t o a n n u a l e d i F e d e r a t e d i n n o v a t i o n M i n d c h e h a r i u n i t o a z i e n d e , s t a r t u p , r i c e r c a t o r i e i s t i t u z i o n i c o n l ’ i n t e n t o d i t r a s f o r m a r e i l D i s t r e t t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i M i l a n o i n u n e c o s i s t e m a d o v e p o s s o n o n a s c e r e p r o g e t t i c o n c r e t i , o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e r e a l e s u l t e r r i t o r i o . P e r l ’ a s s e s s o r e g l i a t t o r i c h i a m a t i a p a r t e c i p a r e a l c a m b i a m e n t o d e l d i s t r e t t o d e v o n o “ c o n n e t t e r e i l r e c i p r o c o k n o w h o w i n u n a p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a s e t t o r i a l e ” . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a R e g i o n e v e s t e i l r u o l o d i s u p p o r t e r : “ D o b b i a m o e s s e r e u n a c c e l e r a t o r e , n o n s o s t i t u i r c i a l l e i m p r e s e . D o b b i a m o i n d i c a r e l a s t r a d a d a i n t r a p r e n d e r e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i p e r f a r e i n m o d o c h e l e i m p r e s e r a g g i u n g a n o i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e i l l o r o o b i e t t i v o ” , c o n c l u d e G u i d e s i .